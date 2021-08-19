Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Приятно вспоминать последние 5 лет с Шевченко»

Форвард сборной Украины Андрей Ярмоленко у себя в Инстаграме попрощался с бывшим главным тренером команды Андреем Шевченко:
«Мне очень приятно вспоминать последние 5 лет, которые мы провели вместе с Андреем Шевченко в сборной Украины.
Этот путь стал для всей страны ярким праздником футбола топ-уровня. Все, чего мы достигли и как игроки, и как сборная – было бы невозможно без вдохновения, огромного заряда и веры в наш успех.
Как команда мы прошли очень серьезную школу. Я искренне благодарю Шевченко за уважение, доверие и преданность футболу».
Напомним, после ухода Шевченко сборную Украины временно возглавил Александр Петраков.
Источник — Instagram
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Где голы?
Где голы?
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