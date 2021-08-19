Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Приятно вспоминать последние 5 лет с Шевченко»

Форвард сборной Украины попрощался с бывшим главным тренером

  • 19.08.2021 22:50
  • 470 просмотров
  • 2 комментария
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Приятно вспоминать последние 5 лет с Шевченко»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Шевченко и Ярмоленко

Форвард сборной Украины Андрей Ярмоленко у себя в Инстаграме попрощался с бывшим главным тренером команды Андреем Шевченко:

«Мне очень приятно вспоминать последние 5 лет, которые мы провели вместе с Андреем Шевченко в сборной Украины.

Этот путь стал для всей страны ярким праздником футбола топ-уровня. Все, чего мы достигли и как игроки, и как сборная – было бы невозможно без вдохновения, огромного заряда и веры в наш успех.

Как команда мы прошли очень серьезную школу. Я искренне благодарю Шевченко за уважение, доверие и преданность футболу».

Напомним, после ухода Шевченко сборную Украины временно возглавил Александр Петраков.

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Источник — Instagram

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Alex Suz
    Alex Suz, 19.08.2021 23:09
    0
    А нам не очень
    Где голы?
    Ссылка
    Alex Suz
    Alex Suz, 19.08.2021 23:09
    0
    А нам не очень
    Где голы?
    Ссылка
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