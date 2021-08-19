ВИДЕО. Никита Шевченко неудачно выбил мяч. Заря пропустила от Рапида

19 августа проходит первый матч 4-го раунда квалификации Лиги Европы, в котором играют «Рапид» Вена и «Заря» Луганск.
Таксиархис Фунтас открыл счет на 29-й минуте, после того как Никита Шевченко неудачно выбил мяч в поле.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.
ГОЛ! 1:0. Таксиархис Фунтас, 29 мин.
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Источник — Sport.ua
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