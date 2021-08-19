Удержать любой ценой. МЮ предложит рекордный контракт Погба

Контракт Поля Погба с «Манчестер Юнайтед» истекает летом 2022 года. «Красные дьяволы» намерены сделать все возможное, чтобы сохранить французского хавбека.

«Манчестер Юнайтед» готов предложить Погба новый контракт с зарплатой в 400 тысяч фунтов в неделю. Это сделает 28-летнего хавбека не просто самым высокооплачиваемым игроком нынешнего состава МЮ (Давид Де Хеа зарабатывает 375 тысяч фунтов в неделю), но и самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба.

Главным претендентом на то, чтобы перехватить Погба у «Манчестер Юнайтед», является ПСЖ. Парижане также готовы предложить хавбеку космический контракт.