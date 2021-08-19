Удержать любой ценой. МЮ предложит рекордный контракт Погба

Нынешнее соглашение истекает летом 2022 года

  • 19.08.2021 22:03
  • 1069 просмотров
  • 0 комментариев
Удержать любой ценой. МЮ предложит рекордный контракт Погба
© Getty Images/Global Images Ukraine

Контракт Поля Погба с «Манчестер Юнайтед» истекает летом 2022 года. «Красные дьяволы» намерены сделать все возможное, чтобы сохранить французского хавбека.

«Манчестер Юнайтед» готов предложить Погба новый контракт с зарплатой в 400 тысяч фунтов в неделю. Это сделает 28-летнего хавбека не просто самым высокооплачиваемым игроком нынешнего состава МЮ (Давид Де Хеа зарабатывает 375 тысяч фунтов в неделю), но и самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба.

Главным претендентом на то, чтобы перехватить Погба у «Манчестер Юнайтед», является ПСЖ. Парижане также готовы предложить хавбеку космический контракт.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — The Athletic

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности