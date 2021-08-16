ПСЖ готовит космический контракт для Погба

Парижский клуб хочет подписать хавбека через год

  • 16.08.2021 17:25
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ПСЖ готовит космический контракт для Погба
© Getty Images/Global Images Ukraine. Поль Погба

Несмотря на последние громкие подписания, ПСЖ сохраняет интерес к Полю Погба. Парижский клуб хочет подписать хавбека «Манчестер Юнайтед» через год на правах свободного агента.

Приоритетными вариантами продолжения карьеры для Погба являются испанские гранды – «Реал» или «Барселона». Для того, чтобы убедить хавбека сборной Франции перейти в ПСЖ, чемпионы Франции готовят ему очень щедрый контракт.

Погба сможет зарабатывать в ПСЖ 600 тысяч евро в неделю (примерно 31 миллион евро в год). Ранее сообщалось о том, что услуги Погба были предложены «Ливерпулю».

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Источник — Independent

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