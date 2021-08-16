ПСЖ готовит космический контракт для Погба

Несмотря на последние громкие подписания, ПСЖ сохраняет интерес к Полю Погба. Парижский клуб хочет подписать хавбека «Манчестер Юнайтед» через год на правах свободного агента.

Приоритетными вариантами продолжения карьеры для Погба являются испанские гранды – «Реал» или «Барселона». Для того, чтобы убедить хавбека сборной Франции перейти в ПСЖ, чемпионы Франции готовят ему очень щедрый контракт.

Погба сможет зарабатывать в ПСЖ 600 тысяч евро в неделю (примерно 31 миллион евро в год). Ранее сообщалось о том, что услуги Погба были предложены «Ливерпулю».