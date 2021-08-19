Наполи отдал вратаря с украинскими корнями в аренду в Кротоне

25-летний голкипер продолжит карьеру в Серии В

  • 19.08.2021 21:28
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Наполи отдал вратаря с украинскими корнями в аренду в Кротоне
© ФК Кротоне. Никита Контини

Клуб Серии В «Кротоне» официально объявил о том, что взял в годичную аренду голкипера «Наполи» Никиту Контини.

Контини имеет украинские корни. Его мать – украинка, отец – итальянец. Родился Контини в 1996 году в Черкассах.

Контини является воспитанником «Наполи», однако за первую команду неаполитанцев не провел ни одного матча – «партненопеи» постоянно отправляли его в аренду в клубы низших лиг: СПАЛ, «Каррарезе», «Таранто», «Понтедеру», «Сиену» и «Виртус Энтеллу».

Ранее «Ювентус» отдал в аренду швейцарского защитника украинского происхождения Никиту Власенко.

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