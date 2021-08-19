Ракув
1 : 0
Гент
19.08.2021, FT

Безус проиграл в Лиге конференций. Гент неожиданно уступил в Польше

Польская команда «Ракув» выиграла матч за счет единственного гола

  • 19.08.2021 21:17
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Безус проиграл в Лиге конференций. Гент неожиданно уступил в Польше
© Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 19 августа, в Ченстохове состоялся первый матч 4-го раунда плей-офф квалификации Лиги конференций.

Польский «Ракув» на своем стадионе обыграл бельгийский «Гент» (1:0). Единственный гол забил Анджей Невулис на 64-й минуте.

Украинский полузащитник «Гента» Роман Безус вышел на замену на 68-й минуте, но результативными действиями не отличился. Ответная игра пройдет через неделю в Бельгии.

Лига конференций 2021/22

4-й раунд квалификации. Первый матч

Ракув (Польша) – Гент (Бельгия) – 1:0

Гол: Анджей Невулис, 64.

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Источник — Sport.ua

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