Безус проиграл в Лиге конференций. Гент неожиданно уступил в Польше

В четверг, 19 августа, в Ченстохове состоялся первый матч 4-го раунда плей-офф квалификации Лиги конференций.
Польский «Ракув» на своем стадионе обыграл бельгийский «Гент» (1:0). Единственный гол забил Анджей Невулис на 64-й минуте.
Украинский полузащитник «Гента» Роман Безус вышел на замену на 68-й минуте, но результативными действиями не отличился. Ответная игра пройдет через неделю в Бельгии.
Лига конференций 2021/22
4-й раунд квалификации. Первый матч
Ракув (Польша) – Гент (Бельгия) – 1:0
Гол: Анджей Невулис, 64.
Источник — Sport.ua
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