Ракув – Гент. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

Роману Безусу и компании осталось сделать последний шаг для выхода в групповой раунд

  • 16.08.2021 14:10
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Ракув – Гент. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
© ФК Гент

В четверг, 19 августа, в Ченстохове состоится первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций, в котором польский «Ракув» примет бельгийский «Гент». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву.

«Ракув»

 

«Красно-cиние» по итогам прошлого сезона стали вице-чемпионами Польши и тем самым добились пока своего главного триумфа в истории национальных первенств. Кроме того, «Ракув» впервые выиграл Кубок и Суперкубок Польши. Теперь клубу предстоит дебютировать на международной арене.

В матче за Суперкубок Польши «Ракув» в июле в серии пенальти победил чемпиона страны – варшавскую «Легию» (1:1, 3:4). В еврокубках дойти до стадии плей-офф квалификации команде из Ченстоховы тоже удалось с большим трудом. Во втором раунде «Ракув» одолел литовскую «Судуву» (0:0, 4:3), а в третьем оставил за бортом еврокубков российский «Рубин» (0:0, 1:0).

«Гент»

 

Еще недавно «буйволы» были самым украинским клубом Бельгии, однако теперь там остался только 30-летний хавбек Роман Безус. Форвард Роман Яремчук этим летом был продан в португальскую «Бенфику», а защитник Игорь Пластун спустя три года вернулся в болгарский «Лудогорец». Тем не менее, для наших болельщиков «Гент» остается, как минимум, не чужим клубом.

В прошлом сезоне команда Хейна Ванхазебрука заняла лишь 7 место в чемпионате Бельгии, поэтому стартовала в Лиге конференций со второго квалификационного раунда, где прошла норвежскую «Волеренгу» (4:0, 0:2). Затем «Гент» одолел латвийский РФШ (2:2, 1:0). Теперь «буйволам» осталось сделать последний шаг для выхода в групповой раунд.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Гент» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 2.25 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Ракув»: Ковачевич – Арсенич, Невулис, Тудор, Кун, Папаниколау, Полетанович, Вдовяк, Иви, Цебуля, Гутковскис.

«Гент»: «Гент»: Руф – Опери, Ольсен, Нгадеу-Нгаджи, Кастро-Монтес, Оджиджа-Офое, де Сарт, Безус, Юльсагер, Бруно, Депуатр.

19 августа, четверг

«Ракув» – «Гент»
Ченстохова. «Городской стадион». 19:00
ТВ-трансляция на медиасервисе MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 1:2
Parimatch  
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Денис Шаховец, Sport.ua

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