Николай МАТВИЕНКО: «Болею за все украинские команды в еврокубках»

Патриотичная позиция защитника «Шахтера»

  • 19.08.2021 20:38
  • 494 просмотра
  • 1 комментарий
Николай МАТВИЕНКО: «Болею за все украинские команды в еврокубках»
© Getty Images/Global Images Ukraineю. Николай Матвиенко

Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко ответил на вопрос о том, будет ли болеть за «Динамо» Киев в еврокубках:

«Естественно. Это рейтинг страны. Нужно, чтобы все украинские клубы побеждали. Я болею за все украинские команды в еврокубках».

Ранее «Шахтер» в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов на выезде обыграл «Монако» 1:0.

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Источник — Бомбардир

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    sahka1981
    sahka1981, 19.08.2021 21:28
    -1
    19 августа 2021 16:29
    6
    "Команда чернее черного". В России посмеялись над "Шахтером"
    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «СЭ» победу донецкого «Шахтера» над «Монако» (1:0) в первом матче четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов. Встреча прошла 17 августа.
    «Шахтер» играл хорошо, особенно в начале матча. Если у нас отменят лимит, то будет примерно то же самое, что в «Шахтере». У них было всего два украинца в составе. Команда чернее черного, такое ощущение, что они только что вышли из шахты. Мне это не очень нравится. Понятно, что это мастера, что они хорошо играют», — сказал Червиченко «СЭ».
    Также Червиченко допустил, что Украина обойдет Россию в таблице коэффициентов УЕФА уже в этом году.
    «Исходя из того что у Украины, скорее всего, будет две команды в Лиге чемпионов, вполне возможно, что они обгонят нас уже в этом году. Можно бить себя в грудь и говорить, что вероятность этого маленькая. Но мы видим, в каком состоянии находятся наши команды. Особенно «Спартак». Радостных прогнозов точно не будет», — добавил Червиченко.
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