Николай МАТВИЕНКО: «Болею за все украинские команды в еврокубках»

Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко ответил на вопрос о том, будет ли болеть за «Динамо» Киев в еврокубках:

«Естественно. Это рейтинг страны. Нужно, чтобы все украинские клубы побеждали. Я болею за все украинские команды в еврокубках».

Ранее «Шахтер» в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов на выезде обыграл «Монако» 1:0.