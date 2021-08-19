Стала известна тройка претендентов на приз тренеру года по версии УЕФА

В топ-3 без сюрпризов

  • 19.08.2021 19:52
  • 350 просмотров
  • 0 комментариев
Стала известна тройка претендентов на приз тренеру года по версии УЕФА
© Getty Images/Global Images Ukraine

УЕФА объявил тройку претендентов на звание лучшего тренера сезона 2020/2021. Довольно прогнозировано в нее вошли Пеп Гвардиола, Роберто Манчини и Томас Тухель.

Манчини привел сборную Италии к победе на Евро-2020, Томас Тухель с «Челси» выиграл Лигу чемпионов, а Гвардиола привел «Манчестер Сити» к титулу чемпионов Англии и финалу Лиги чемпионов.

Победитель будет объявлен 26 августа в Стамбуле во время жеребьевки Лиги чемпионов. Ранее УЕФА также объявил тройку претендентов на приз лучшему игроку сезона.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — УЕФА

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности