Стала известна тройка претендентов на приз тренеру года по версии УЕФА

УЕФА объявил тройку претендентов на звание лучшего тренера сезона 2020/2021. Довольно прогнозировано в нее вошли Пеп Гвардиола, Роберто Манчини и Томас Тухель.

Манчини привел сборную Италии к победе на Евро-2020, Томас Тухель с «Челси» выиграл Лигу чемпионов, а Гвардиола привел «Манчестер Сити» к титулу чемпионов Англии и финалу Лиги чемпионов.

Победитель будет объявлен 26 августа в Стамбуле во время жеребьевки Лиги чемпионов. Ранее УЕФА также объявил тройку претендентов на приз лучшему игроку сезона.