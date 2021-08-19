Денис БЕЗБОРОДЬКО: «С Хачериди трудно на тренировках»

Футболист «Десны» поделился мнением об украинском защитнике

  • 19.08.2021 18:56
  • 3174 просмотра
  • 6 комментариев
Денис БЕЗБОРОДЬКО: «С Хачериди трудно на тренировках»
© ФК Десна. Денис Безбородько

Форвард «Десны» Денис Безбородько поделился мнением о 34-летнем украинском защитнике Евгении Хачериди, который тренируется в составе черниговской команды.

«Невероятный опыт у Евгения! Трудно с ним на тренировках, обыграть один в один практически нереально. И это при том, что, по его словам, 5-6 последних месяцев он не играл в футбол. Считаю, Хачериди станет для «Десны» колоссальным усилением. Мы будем только рады, если он останется с нами», — считает Безбородько.

Ранее сообщалось, что «Десна» может подписать контракт с Хачериди в ближайшее время.

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Источник — Футбол 24

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Сергей Иванамофф
    online
    Сергей Иванамофф, 19.08.2021 20:23
    0
    Жека это профи с огромным минусом - ведется на провокации, морально неустойчив.
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    Trollface
    Trollface, 19.08.2021 20:22
    0
    Оно вам надо?
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    dd dent
    online
    dd dent, 19.08.2021 20:16
    0
    Igor-fanDK, 19.08.2021 19:48
    Повезло Десне с Хачериди, он классный футболист, он всегда был и остается хорошим защитником с характером
    Странно как это в дк его обратно не взяли
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    Igor-fanDK
    online
    Igor-fanDK, 19.08.2021 19:48
    +2
    Повезло Десне с Хачериди, он классный футболист, он всегда был и остается хорошим защитником с характером
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
    Viktor Krichevskii, 19.08.2021 19:44
    0
    Он еще годика три может првьфгружать
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    dd dent
    online
    dd dent, 19.08.2021 19:08
    -4
    Мде, ожидание было - апл или др сильная лига, реальность - картофельлига и середняк упл
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