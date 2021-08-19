Денис БЕЗБОРОДЬКО: «С Хачериди трудно на тренировках»

Форвард «Десны» Денис Безбородько поделился мнением о 34-летнем украинском защитнике Евгении Хачериди, который тренируется в составе черниговской команды.

«Невероятный опыт у Евгения! Трудно с ним на тренировках, обыграть один в один практически нереально. И это при том, что, по его словам, 5-6 последних месяцев он не играл в футбол. Считаю, Хачериди станет для «Десны» колоссальным усилением. Мы будем только рады, если он останется с нами», — считает Безбородько.

Ранее сообщалось, что «Десна» может подписать контракт с Хачериди в ближайшее время.