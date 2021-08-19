Алексей ГУЦУЛЯК: «Йовичевич сыграл большую роль в моем переходе»

Украинский полузащитник Алексей Гуцуляк прокомментировал свой переход в «Днепр-1».

«Уже все документы подписаны, и я рад, что могу надеть футболку СК «Днепр-1». Игор Йовичевич сыграл в этом большую роль. Он является моим первым тренером в большом футболе, взял меня из команды U-19, я при нем дебютировал и сделал большой шаг в карьере. Это был большой плюс для того, чтобы я перешел сюда», — отметил Гуцуляк.