Алексей ГУЦУЛЯК: «Йовичевич сыграл большую роль в моем переходе»

Украинский полузащитник Алексей Гуцуляк прокомментировал свой переход в «Днепр-1».
«Уже все документы подписаны, и я рад, что могу надеть футболку СК «Днепр-1». Игор Йовичевич сыграл в этом большую роль. Он является моим первым тренером в большом футболе, взял меня из команды U-19, я при нем дебютировал и сделал большой шаг в карьере. Это был большой плюс для того, чтобы я перешел сюда», — отметил Гуцуляк.
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Источник — СК Днепр-1
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