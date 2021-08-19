Алексей ГУЦУЛЯК: «Йовичевич сыграл большую роль в моем переходе»

Украинский футболист рассказал, почему решил перейти в «Днепр-1»

  • 19.08.2021 16:58
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Алексей ГУЦУЛЯК: «Йовичевич сыграл большую роль в моем переходе»
© СК Днепр-1. Алексей Гуцуляк

Украинский полузащитник Алексей Гуцуляк прокомментировал свой переход в «Днепр-1».

«Уже все документы подписаны, и я рад, что могу надеть футболку СК «Днепр-1». Игор Йовичевич сыграл в этом большую роль. Он является моим первым тренером в большом футболе, взял меня из команды U-19, я при нем дебютировал и сделал большой шаг в карьере. Это был большой плюс для того, чтобы я перешел сюда», — отметил Гуцуляк.

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Источник — СК Днепр-1

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