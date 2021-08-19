МАРЛОС: «Наступил момент, когда нужно сконцентрироваться на Шахтере»

Полузащитник «Шахтера» Марлос прокомментировал решение завершить карьеру в сборной Украины.

– Ты получил украинское гражданство, потому что мечтал поиграть на уровне сборных?

– Да, сборная Украины была решением, которое я принял. Я был очень рад участвовать в этом проекте, помогать себе и другим игрокам расти, а сборной – добиваться хороших результатов. Верю, что это был положительный период моей карьеры. Очень расстраиваюсь, говоря, что ухожу из сборной Украины. Немногие знают, но у меня есть определенные физические проблемы и ограничения, связанные с перенесенной ранее операцией, которые не позволяют играть так много, как хотелось бы, – чувствую себя не совсем хорошо. Наступил момент моей карьеры, когда нужно сконцентрироваться на клубе. Сейчас то время, когда я могу дать больше и помочь «Шахтеру». Грустно, но приходится это сделать. В любом случае мое сердце всегда будет со сборной Украины и партнерами по команде. Моя поддержка будет безграничной.

– Вспомни самые яркие моменты выступлений за сборную. Какие матчи стали самыми важными?

– Как я уже говорил, для меня эти моменты – одни из лучших в моей жизни в Украине. Я никогда не проводил так много времени с игроками сборной, как сейчас, в период межсезонья, когда готовились к Евро. Наверное, это был один из самых лучших периодов. После тренировок мы собирались вместе со всеми игроками в номерах, и в эти моменты я видел, насколько классные ребята. Естественно, говорю о футболистах не только «Шахтера», но и других клубов. Например, Малиновский, Зинченко – я увидел, какие они люди. И все они запомнились еще более особенно, чем раньше.

– С кем из сборной сдружился больше всего, с кем можешь созвониться и встретиться?

– Я всегда был коллективным игроком и общался со всеми ребятами. Но если выделять кого-то за последнее время, то это голкипер Бущан. Мы построили хорошие отношения, всегда после тренировок и матчей ужинали вместе с ним и Пятовым. Это было запоминающееся время, которое я пронесу с собой на многие годы вперед. Спасибо всем!