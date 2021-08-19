МАРЛОС: «Наступил момент, когда нужно сконцентрироваться на Шахтере»

Игрок прокомментировал решение покинуть сборную Украины

  • 19.08.2021 16:23
  • 999 просмотров
  • 3 комментария
МАРЛОС: «Наступил момент, когда нужно сконцентрироваться на Шахтере»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник «Шахтера» Марлос прокомментировал решение завершить карьеру в сборной Украины.

– Ты получил украинское гражданство, потому что мечтал поиграть на уровне сборных?
– Да, сборная Украины была решением, которое я принял. Я был очень рад участвовать в этом проекте, помогать себе и другим игрокам расти, а сборной – добиваться хороших результатов. Верю, что это был положительный период моей карьеры. Очень расстраиваюсь, говоря, что ухожу из сборной Украины. Немногие знают, но у меня есть определенные физические проблемы и ограничения, связанные с перенесенной ранее операцией, которые не позволяют играть так много, как хотелось бы, – чувствую себя не совсем хорошо. Наступил момент моей карьеры, когда нужно сконцентрироваться на клубе. Сейчас то время, когда я могу дать больше и помочь «Шахтеру». Грустно, но приходится это сделать. В любом случае мое сердце всегда будет со сборной Украины и партнерами по команде. Моя поддержка будет безграничной.

– Вспомни самые яркие моменты выступлений за сборную. Какие матчи стали самыми важными?
– Как я уже говорил, для меня эти моменты – одни из лучших в моей жизни в Украине. Я никогда не проводил так много времени с игроками сборной, как сейчас, в период межсезонья, когда готовились к Евро. Наверное, это был один из самых лучших периодов. После тренировок мы собирались вместе со всеми игроками в номерах, и в эти моменты я видел, насколько классные ребята. Естественно, говорю о футболистах не только «Шахтера», но и других клубов. Например, Малиновский, Зинченко – я увидел, какие они люди. И все они запомнились еще более особенно, чем раньше.

– С кем из сборной сдружился больше всего, с кем можешь созвониться и встретиться?
– Я всегда был коллективным игроком и общался со всеми ребятами. Но если выделять кого-то за последнее время, то это голкипер Бущан. Мы построили хорошие отношения, всегда после тренировок и матчей ужинали вместе с ним и Пятовым. Это было запоминающееся время, которое я пронесу с собой на многие годы вперед. Спасибо всем!

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
    Face Control, 19.08.2021 16:54
    0
    Alexander Киев, 19.08.2021 16:39
    Вы уже Тайсона, Девича вернули?
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
    Alexander Киев, 19.08.2021 16:39
    -2
    kolezey-2, 19.08.2021 16:31
    какой Шахтер????????????ждем в Металисте!!!!!!!!!!!
    Вы уже Тайсона, Девича вернули?
    Ссылка
    kolezey-2
    online
    kolezey-2, 19.08.2021 16:31
    -3
    какой Шахтер????????????ждем в Металисте!!!!!!!!!!!
    Ссылка
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