Буяльский сыграл юбилейный матч за Динамо

Матч против «Ингульца» (1:1) в четвертом туре Премьер-лиги сезона 2021/22 стал юбилейным, 150-м за «Динамо» в чемпионатах Украины для Виталия Буяльского.

Свой дебютный матч в Премьер-лиге Буяльский провел 26 мая 2013 года в 20-летнем возрасте. Кроме «Динамо» в УПЛ он выступал также за ужгородскую «Говерлу» (20 матчей), так что в целом на его счету 170 игр в УПЛ.