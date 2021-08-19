Буяльский сыграл юбилейный матч за Динамо

Поединок с «Ингульцом» стал для футболиста 150-м в УПЛ

  • 19.08.2021 15:19
  • 228 просмотров
  • 0 комментариев
Буяльский сыграл юбилейный матч за Динамо
© ФК Динамо Киев. Виталий Буяльский

Матч против «Ингульца» (1:1) в четвертом туре Премьер-лиги сезона 2021/22 стал юбилейным, 150-м за «Динамо» в чемпионатах Украины для Виталия Буяльского.

Свой дебютный матч в Премьер-лиге Буяльский провел 26 мая 2013 года в 20-летнем возрасте. Кроме «Динамо» в УПЛ он выступал также за ужгородскую «Говерлу» (20 матчей), так что в целом на его счету 170 игр в УПЛ.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Динамо Киев

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности