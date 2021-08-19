Александр ХАЦКЕВИЧ: «Шкурин в Динамо будет сидеть долго»

Бывший тренер киевского клуба считает, что перспективы у футболиста из Беларуси не радужные

  • 19.08.2021 14:50
  • 1845 просмотров
  • 2 комментария
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Шкурин в Динамо будет сидеть долго»
© ФК Динамо Киев. Илья Шкурин

Бывший тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич считает, что его соотечественник Илья Шкурин вряд ли будет много играть в столичном клуба.
 
«Шкурин – в «Динамо», но на каких ролях? Сколько там нападающих? Я считаю, что футболиста должен брать тренер. Если не главный тренер взял этого футболиста, то, я думаю, что Шкурин будет сидеть долго. 
 
Я так знаю. Ни один из журналистов, которые находятся рядом с командой, они этого не скажут. Луческу, наверное, не хотел этого футболиста. Если его не хочет Мирча, то он играть не будет», – заявил Хацкевич.
 
Ранее Хацкевич назвал причины успеха Луческу в «Динамо».

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Источник — Миля

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    terhoha
    terhoha, 19.08.2021 15:21
    0
    А Дуелунда брав Циган. А Лєднєва.
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    adidas77
    online
    adidas77, 19.08.2021 14:55
    +5
    Всё по делу сказано.
    Удивляет другое, неужели при Мирче ещё есть такие трансферы или даже аренды, которые не хотел сам тренер?
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