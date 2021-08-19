Александр ХАЦКЕВИЧ: «Шкурин в Динамо будет сидеть долго»

Бывший тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич считает, что его соотечественник Илья Шкурин вряд ли будет много играть в столичном клуба.
«Шкурин – в «Динамо», но на каких ролях? Сколько там нападающих? Я считаю, что футболиста должен брать тренер. Если не главный тренер взял этого футболиста, то, я думаю, что Шкурин будет сидеть долго.
Я так знаю. Ни один из журналистов, которые находятся рядом с командой, они этого не скажут. Луческу, наверное, не хотел этого футболиста. Если его не хочет Мирча, то он играть не будет», – заявил Хацкевич.
Ранее Хацкевич назвал причины успеха Луческу в «Динамо».
Источник — Миля
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Удивляет другое, неужели при Мирче ещё есть такие трансферы или даже аренды, которые не хотел сам тренер?
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