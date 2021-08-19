Хацкевич назвал причины успеха Луческу в Динамо

Экс-тренер киевлян считает, что футболисты поверили в себя благодаря новому наставнику

  • 19.08.2021 14:11
  • 2415 просмотров
  • 3 комментария
Хацкевич назвал причины успеха Луческу в Динамо
© ФК Динамо Киев. Николай Шапаренко и Сергей Сидорчук

Бывший тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич попытался объяснить невероятный успех Мирчи Луческу во главе киевского клуба в прошлом сезоне.
 
«Он опытный тренер, да и футболисты поверили в себя. Они уже четвертый год вместе играют. Мы говорим, что «молодая команда». Молодая она была тогда, когда 18-летний Миколенко выходил на футбольное поле. Цыганков начал стабильнее играть, Беседин. Тот же Буяльский считался опытным, Никита Бурда здорово начал, Шапаренко – только все начинали. 
 
Понятно, что опыт Луческу, вера в футболистов и то, что игроки поверили в тренера, – это все и дало такой результат. Это в первую очередь заслуга футболистов и тренера. Думаю, что вера в игроков и то, что Луческу сориентировал ребят, – самое главное», – сказал Хацкевич.

ФОТО. Милевский встретился с Хацкевичем и Шацких в киевском пабе

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Источник — Миля

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Орлов Михаил
    online
    Орлов Михаил, 19.08.2021 14:56
    0
    Без Лучески мы как пески... Цацки-пески без Лучески!
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    Алексей Есенин
    online
    Алексей Есенин, 19.08.2021 14:46
    +3
    балаболить они все мастера, осоьенно, когда лажают)))))
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    zhyr
    zhyr, 19.08.2021 14:21
    +1
    а "заклав фундамент" цієї команди саме Хацкевич))))
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