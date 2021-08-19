Хацкевич назвал причины успеха Луческу в Динамо

Бывший тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич попытался объяснить невероятный успех Мирчи Луческу во главе киевского клуба в прошлом сезоне.



«Он опытный тренер, да и футболисты поверили в себя. Они уже четвертый год вместе играют. Мы говорим, что «молодая команда». Молодая она была тогда, когда 18-летний Миколенко выходил на футбольное поле. Цыганков начал стабильнее играть, Беседин. Тот же Буяльский считался опытным, Никита Бурда здорово начал, Шапаренко – только все начинали.



Понятно, что опыт Луческу, вера в футболистов и то, что игроки поверили в тренера, – это все и дало такой результат. Это в первую очередь заслуга футболистов и тренера. Думаю, что вера в игроков и то, что Луческу сориентировал ребят, – самое главное», – сказал Хацкевич.

ФОТО. Милевский встретился с Хацкевичем и Шацких в киевском пабе