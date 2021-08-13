ФОТО. Милевский встретился с Хацкевичем и Шацких в киевском пабе

Бывшие футболисты «Динамо» собрались вместе

  • 13.08.2021 15:29
  • 5903 просмотра
  • 11 комментариев
ФОТО. Милевский встретился с Хацкевичем и Шацких в киевском пабе
© Instagram. Артем Милевский

36-летний экс-форвард «Динамо» Артем Милевский встретился с бывшими игроками киевского клуба Александром Хацкевичем и Максимом Шацких в одном из киевских пабов.

«Динамчики разных поколений», — прокомментировал Артем совместное фото.

Хацкевич не только выступал за киевлян в качестве футболиста с 1996 по 2004 годы, но и возглавлял первую команду «Динамо» (2017-2019). Шацких входил в тренерский штаб «Динамо» с 2016 по 2019 годы.

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Источник — Instagram

(22 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Archie FireLion
    online
      Archie FireLion, 13.08.2021 16:49
    0
    Милевский уже закончил с футболом?
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    Владислав Антонов
    online
      Владислав Антонов, 13.08.2021 16:16
    +1
    Тригада
    Ссылка
    aleks19826
    online
      aleks19826, 13.08.2021 16:14
    +1
    Так и поверил, чтоб Макс шацких и без пойла. Фотошоп по ходу)))
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    newkyiv
      newkyiv, 13.08.2021 16:10
    0
    Судя по © Instagram. Артем Милевский, они этого и не скрывали.
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    movkli
      movkli, 13.08.2021 16:09
    +2
    umnuy2, 13.08.2021 16:06
    Программу какую-то снимали,у всех петлички с микрофоном
    там написано на программе Миля (для Ютуба)
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    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 13.08.2021 16:07
    0
    ALKOSruLKA, 13.08.2021 16:03
    "...36-річний екс-форвард «Динамо» Артем Мілевський"... А чому не екс-форвард «Газіантепспор» / «Хайдук» / «Спліт»/ «Конкордія» / «Тосно»/ «Динамо-Берестя» / «Кішварда» / Минай ???
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    umnuy2
    online
      umnuy2, 13.08.2021 16:06
    +2
    Программу какую-то снимали,у всех петлички с микрофоном
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 13.08.2021 16:05
    +4
    Для фото пришлось пересесть за другой столик
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    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 13.08.2021 16:03
    +2
    "...36-річний екс-форвард «Динамо» Артем Мілевський"... А чому не екс-форвард «Газіантепспор» / «Хайдук» / «Спліт»/ «Конкордія» / «Тосно»/ «Динамо-Берестя» / «Кішварда» / Минай ???
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    Bohdan
    online
      Bohdan, 13.08.2021 15:59
    0
    Думаю не одну бутилочку випили.
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    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 13.08.2021 15:53
    0
    Ну кто бы сомневался где.
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