ФОТО. Милевский встретился с Хацкевичем и Шацких в киевском пабе

36-летний экс-форвард «Динамо» Артем Милевский встретился с бывшими игроками киевского клуба Александром Хацкевичем и Максимом Шацких в одном из киевских пабов.
«Динамчики разных поколений», — прокомментировал Артем совместное фото.
Хацкевич не только выступал за киевлян в качестве футболиста с 1996 по 2004 годы, но и возглавлял первую команду «Динамо» (2017-2019). Шацких входил в тренерский штаб «Динамо» с 2016 по 2019 годы.
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