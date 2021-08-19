Александр ГОЛОВКО: «Игроки Динамо подумали, что им отдадут три очка»

Эксперт телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Головко прокомментировал результат матча УПЛ «Ингулец» – «Динамо» (1:1).
«На такие команды, как «Динамо» и «Шахтер», «Ингульцу» особо настраиваться не нужно. Здесь нужна подготовка и дисциплина, которая была у команды.
Результат этого матча зависел от самих игроков. Большая группа ребят вышли и подумали, что им отдадут три очка», – сказал Головко эфире программы УПЛ ONLINE.
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Источник — ТК Футбол
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