Известно, почему Рамирес не попал в заявку Динамо на матч с Ингульцом

Венесуэльский нападающий «Динамо» Эрик Рамирес не попал в заявку на матч 4-го тура УПЛ против «Ингульца» (1:1).



22-летнему футболисту был предоставлен отдых. Об этом сообщает журналист телеканалов «Футбол 1/2/3» Николай Середич, который ссылается на ассистента Мирчи Луческу в «Динамо» Огнена Вукоевича.



Рамирес перешел в киевское «Динамо» в июле. На прошлой неделе он забил дебютный гол и выполнил ассист за киевлян в матче с «Минаем» (2:0).



В ближайшее воскресенье «Динамо» примет черниговскую «Десну».

Читайте также: Форвард Динамо Эрик Рамирес получил вызов в сборную Венесуэлы