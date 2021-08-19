Известно, почему Рамирес не попал в заявку Динамо на матч с Ингульцом

Эрику дали отдохнуть

  • 19.08.2021 13:26
  • 2404 просмотра
  • 3 комментария
Известно, почему Рамирес не попал в заявку Динамо на матч с Ингульцом
© ФК Динамо Киев

Венесуэльский нападающий «Динамо» Эрик Рамирес не попал в заявку на матч 4-го тура УПЛ против «Ингульца» (1:1).
 
22-летнему футболисту был предоставлен отдых. Об этом сообщает журналист телеканалов «Футбол 1/2/3» Николай Середич, который ссылается на ассистента Мирчи Луческу в «Динамо» Огнена Вукоевича.
 
Рамирес перешел в киевское «Динамо» в июле. На прошлой неделе он забил дебютный гол и выполнил ассист за киевлян в матче с «Минаем» (2:0).
 
В ближайшее воскресенье «Динамо» примет черниговскую «Десну».

Читайте также: Форвард Динамо Эрик Рамирес получил вызов в сборную Венесуэлы

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — UA-Football

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Коваленко(Ингулец)
    online
    Коваленко(Ингулец), 19.08.2021 13:54
    -2
    мошки покусали
    Ссылка
    CheMP
    online
    CheMP, 19.08.2021 13:48
    -2
    Ссылка
    New Zealander
    New Zealander, 19.08.2021 13:47
    -1
    Перетрудился наверное и понадобился отдых
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности