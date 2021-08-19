Сергей РАФАИЛОВ: «Игра Зари не соответствует уровню группового этапа ЛЕ»

Бывший генеральный директор «Зари» Сергей Рафаилов поделился мнением о предстоящем матче четвертого раунда квалификации Лиги Европы луганчан с «Рапидом».



«Та игра, которую показывает сегодня «Заря» в чемпионате Украины, не соответствует уровню группового этапа Лиги Европы. У луганской команды вообще очень плохая статистика выступлений в играх плей-офф. До этого «Заря» проигрывала своим соперникам на этой стадии.



Вы, наверное, помните «Фейеноорд», «Легию», «Эспаньол»... В предстоящем матче в Вене шансы есть у каждой из команд. Деньги, которые может получить «Рапид» за выход в групповой этап, не будут лишними. Поэтому уверен, что австрийцы будут настраиваться на «Зарю» достаточно серьезно. Предугадать же, каким будет итоговый результат, мне сложно», – сказал Рафаилов.



Напомним, что поединок в Лиге Европы «Рапид» - «Заря» начнется 19 августа в 22:00.

Рапид Вена – Заря. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы