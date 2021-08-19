Сергей РАФАИЛОВ: «Игра Зари не соответствует уровню группового этапа ЛЕ»

Бывший генеральный директор луганского клуба не очень верит в успех в противостоянии с «Рапидом»

  • 19.08.2021 13:12
  • 1222 просмотра
  • 1 комментарий
Сергей РАФАИЛОВ: «Игра Зари не соответствует уровню группового этапа ЛЕ»
© ФК Заря Луганск. Сергей Рафаилов

Бывший генеральный директор «Зари» Сергей Рафаилов поделился мнением о предстоящем матче четвертого раунда квалификации Лиги Европы луганчан с «Рапидом».
 
«Та игра, которую показывает сегодня «Заря» в чемпионате Украины, не соответствует уровню группового этапа Лиги Европы. У луганской команды вообще очень плохая статистика выступлений в играх плей-офф. До этого «Заря» проигрывала своим соперникам на этой стадии. 
 
Вы, наверное, помните «Фейеноорд», «Легию», «Эспаньол»... В предстоящем матче в Вене шансы есть у каждой из команд. Деньги, которые может получить «Рапид» за выход в групповой этап, не будут лишними. Поэтому уверен, что австрийцы будут настраиваться на «Зарю» достаточно серьезно. Предугадать же, каким будет итоговый результат, мне сложно», – сказал Рафаилов.
 
Напомним, что поединок в Лиге Европы «Рапид» - «Заря» начнется 19 августа в 22:00.

Рапид Вена – Заря. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Sunrise
    Sunrise, 19.08.2021 13:28
    +3
    Сергей Васильевич, там будут команды игра которых ещё более "не соответствует")))
    Но как можно об этом судить не сыграв там?
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