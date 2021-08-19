Рекордсмен по золоту, у которого есть свой Шик: представляем соперника Зари

Бронзовый призер минувшего розыгрыша украинской Премьер-лиги «Заря» близка к тому, чтобы начать свой, хочется в это верить, длительный и успешный еврокубковый путь в сезоне-2021/22. Волею жребия первым соперником луганчан на стадии плей-офф квалификации Лиги Европы станет венский «Рапид».

Немного истории с упоминанием о рекордах

Венский «Рапид» - клуб со 123-летней историей. За это время «зелено-белые» сумели 32 раза выиграть национальный чемпионат, являясь по этому показателю абсолютным рекордсменом на просторах Австрии. Ближайший преследователь «Рапида» по завоеванным чемпионствам венская «Аустрия» имеет в активе сразу на восемь титулов меньше, а потому в ближайшие годы лидерству «Рапида» вряд ли что-то угрожает.

Впрочем, в последний раз «Рапид» становился чемпионом Австрии в уже достаточно далеком 2008 году, а всего в XXI веке сумел добыть только два «золота» национального чемпионата. Ныне безоговорочным гегемоном в австрийском футболе является «Ред Булл Зальцбург», который по привычке часто лишают спонсорских «добавок» в названии и именуют просто «Зальцбургом». «Красные быки» имеют в своем активе уже 15 чемпионских титулов в Австрии, причем не уступают «золотые» медали никому из соперников в последних восьми сезонах!

Что касается «Рапида», то основную часть своих чемпионских титулов эта команда добыла до начала 70-х годов минувшего века. После того в активе «зелено-белых» только семь триумфов в чемпионате, а потому можно говорить, что выросло уже несколько поколений фанатов этой команды, которые не видели ее в статусе безоговорочного гегемона австрийского футбола.

Стоит также добавить, что домашние матчи «Рапид» проводит на практически 30-тысячном стадионе «Альянц». Эта арена принадлежит «зелено-белым» и была возведена на месте стадиона «Герхард Ханаппи», на котором прежде проводил свои домашние матчи «Рапид». Постройка нового «дома» обошлась венскому клубу в 53 миллиона евро, а открыт «Альянц» был 16 июля 2016 года. При этом, первый матч, пусть и со статусом товарищеского, «Рапид» провел против «Челси», сумев обыграть англичан со счетом 2:0 при более чем 28 тысячах зрителей на трибунах.

Путь в еврокубки-2021/22

Минувший сезон в чемпионате Австрии «Рапид» завершил на втором месте в турнирной таблице. Команда существенно отстала от чемпиона в лице «Зальцбурга», а вот «Штурм» из Граца, который набрал такое же количество очков, «зелено-белые» обошли лишь благодаря лучшим дополнительным показателям. «Серебро» национальной лиги позволило «Рапиду» в сезоне-2021/22 стартовать в квалификации Лиги чемпионов.

Что правда, путь венской команды в самом престижном клубном турнире Европы был необычайно коротким. Уже во втором квалификационном раунде «Рапид» по сумме двух матчей уступил пражской «Спарте». Домашний матч австрийцы выиграли со счетом 2:1, а вот на выезде уступили 0:2, и отправились в Лигу Европы. Там перед «Зарей» «зелено-белым» выпало сразиться с кипрским «Анортосисом». Первый матч, который как и в Лиге чемпионов против «Спарты», оказался для австрийцев домашним, те уверенно выиграли со счетом 3:0, и даже выездное поражение (1:2) не помешало именно «Рапиду» пройти далее – в раунд плей-офф, где команда и сыграет против «Зари».

Главный тренер

Getty Images/Global Images Ukraine. Дитмар Кюбауэр

Руководит командой 50-летний австрийский специалист Дитмар Кюбауэр. В качестве футболиста он с 1992 по 1997 годы провел под две сотни поединков за «Рапид», а также имел опыт выступлений в испанской Ла Лиге за «Реал Сосьедад» и в немецкой Бундеслиге за «Вольфсбург». Карьеру игрока Кюбауэр фактически завершил в 2008 году, и почти сразу же перешел на тренерский мостик. Сперва руководил командой «Адмира Ваккер Медлинг», затем – «Вольфсбергером» и «Санкт-Пельтеном», а 1 октября 2018 года получил назначение в «Рапид». Пока единственным трофеем Кюбауэра в тренерской карьере является победа во втором по силе дивизионе австрийского футбола с «Адмирой Ваккер Медлинг».

Отметим, что в жизни Кюбауэра значится один очень тяжелый эпизод, который произошел 16 февраля 1997 года. В этот день беременная супруга Дитмара Микаэла поехала в аэропорт Вены, чтобы встретить мужа после того, как тот вернулся с тренировочных сборов в Дубае. Однако на пути женщина угодила в аварию, когда ее автомобиль врезался в отбойник неподалеку Айзенштадта. Супругу Кюбауэра доставили в больницу с серьезными травмами легкого. В госпитале Микаэла впала в кому, и пробыла в таком состоянии полгода, но 13 сентября скончалась. Не сумев выдержать это потрясение, Кюбауэр принял решение покинуть Австрию, и перебраться за границу. Именно так в его карьере футболиста возникли уже упоминаемые «Реал Сосьедад» и «Вольфсбург»…

Кадровый потенциал

В основном состав венского «Рапида» представлен австрийскими футболистами. Легионеров в команде минимум, а из тех, кто есть важную роль играют грек Таксиархис Фунтас, черногорец Филип Стойкович, босниец Срджан Граховац и словенец Деян Петрович. Также в составе есть 25-летний японец Коя Китагава, приобретенный летом 2019 года у «Симидзу С-Палс» за 1,5 миллиона евро, но он преимущественно выходит на замены.

Самым возрастным игроком нынешнего «Рапида» является 31-летний Торстен Шик, выступающий на позиции правого вингера или классического флангового полузащитника, в зависимости от стиля игры команды. В минувшем сезоне именно этот футболист стал лидером «зелено-белых» по числу выполненных результативных передач в чемпионате Австрии (10), а потому за этим футболистом подопечным Скрипника стоит присмотреть особенно тщательно.

Getty Images/Global Images Ukraine. Эркан Кара (справа)

Не менее опасны в атаке «Рапида» уже упоминавшийся грек Фунтас, а также 25-летний австрийский форвард Эркан Кара. Первый является лучшим бомбардиром «зелено-белых» в текущем сезоне в чемпионате Австрии (4 забитых мяча), а второй выиграл командную гонку голеадоров по итогам минувшего сезона (15 забитых мячей). Именно Кара и Фунтас являются самыми дорогостоящими активами «Рапида», если опираться на оценки портала Transfermarkt – их стоимости составляют 3,5 и 3 миллиона евро, соответственно. Для сравнения: самым дорогостоящим футболистом «Зари» является Владислав Кочергин, чья оценочная стоимость равна 2,5 миллионам евро.

Весь нынешний состав «Рапида» Transfermarkt оценивает в 29,9 миллионов евро (в среднем одного футболиста – в 1,11 миллиона евро). Что касается «Зари», то для нее аналогичные данные составляют 18,13 миллионов евро (или 725 тысяч в пересчете на одного футболиста).

Стиль игры и последние результаты

Кюбауэр предпочитает задействовать расстановку 4-2-3-1 с небольшими вариациями, в зависимости от задач и соперника. Например, в минувшем евросезоне «Рапид» несколько раз играл с тремя центральными защитниками, но против команд, которых коуч «зелено-белых», очевидно, считает более менее равными, к подобной модели австрийцы не прибегают.

В целом можно отметить, что «Рапид» не делает ставку на владение мячом. В домашних матчах, как правило, команда Кюбауэра действует более смело, а на выезде – куда осторожнее. Отличительной особенностью «зелено-белых» является большое количество участий в единоборствах. В среднем за один матч футболисты «Рапида» в минувшем сезоне 219 раз вступали в единоборства в пересчете на 90 минут чистого игрового времени (49% дуэлей выиграли), в нынешнем – этот показатель у венской команды равен 236 (50% - выигранные), а потому она действует еще более агрессивно и настойчиво.

Если «Зарю» несколько последних сезонов при Скрипнике выделяют за интенсивность прессинга, то «Рапид» мало в чем уступает луганчанам и в этом компоненте. Показатель PPDA у «зелено-белых» в минувшем сезоне составлял 9,1, а в нынешнем и вовсе 7,8 (что правда, у «Зари» он еще более высокий – 6,4). Поэтому в этом аспекте нас наверняка ждет увлекательная тактическая борьба двух тренеров и их команд, прекрасно знакомых с требованиями своих наставников.

Важно отмечать, что «Рапид» действительно очень хорошо проводит именно домашние поединки. Например, «Спарту» во втором раунде квалификации Лиги чемпионов австрийцы дома одолели со счетом 2:1, причем буквально задавили ударами (всего – 17, в створ – 8), а вот на выезде, проиграв 0:2, «Рапид» был уже не столь смел и агрессивен впереди (только 1 удар по воротам). Похожая картина наблюдалась и против «Анортосиса», когда в первом домашнем поединке «зелено-белые» нанесли 24 удара (10 – в створ), и забили 3 мяча при показателе ожидаемых голов 3,08xG, а на выезде при 13 попытках наработали лишь на 0,93xG.

В вопросе ударов по воротам «Заре» нужно готовиться к тому, что соперник будет наносить их практически с любых позиций. Бить издали – не проблема для игроков «Рапида». Они наносят удар тогда, когда просто возникает даже небольшой намек на это. Это иногда идет в ущерб более продуманным и взвешенным голевым комбинациям, но иногда приводит к ошибкам вратарей соперников, как при втором голе в домашнем матче против «Анортосиса».

В целом «Рапид» любит быстрый и вертикальный билд-ап, из-за чего видится достаточно неудобным соперником для нынешней «Зари». Что правда, в обороне австрийской команды немало проблем, начиная с позиционных провалов, и заканчивая банальной несогласованностью и неспособностью накрыть соперника, пребывающего в меньшинстве. Также луганчанам можно будет попробовать подлавливать соперника на частых фолах, в надежде на желтые и красные карточки для оппонента. Нарушать правила против «Анортосиса» австрийцы не гнушались весьма часто, «насобирав» за две игры 37 командных фолов и 6 желтых карточек.

В пользу «Зари» должен сыграть и тот факт, что ныне «Рапид» пребывает отнюдь не в лучшей форме. В четырех стартовых турах австрийской Бундеслиги «зелено-белые» набрали только 4 очка (одна победа при одной ничьей и двух поражениях). Ныне команда Кюбауэра находится на 10-м месте из 12 возможных, а потому на этом подопечным Скрипника вполне можно сыграть. Сам Кюбауэр после неожиданного воскресного поражения от «Райндорф Альтах» (1:2) заявил о предстоящей игре против «Зари» следующее: «Мы должны совершенствоваться. На команду осуществляется очень большое давление».

Собственно, этим давлением и некоей неуверенностью в себе у «Рапида» и должна попытаться воспользоваться «Заря». Луганчанам только важно помнить, насколько успешен обычно венский коллектив в родных стенах, а потому первая игра должна стать для украинского «бронзового» призера чрезвычайно важной и стратегически ценной с точки зрения дальнейшего прохода в группу Лиги Европы.