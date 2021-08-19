Владислав КАБАЕВ: «Попасть в сборную из Зари - это фантастика, невозможно»

В команде есть разочарование

  • 19.08.2021 13:11
  • 1202 просмотра
  • 4 комментария
Владислав КАБАЕВ: «Попасть в сборную из Зари - это фантастика, невозможно»
© zarya-lugansk.com

Полузащитник «Зари» Владислав Кабаев рассказал о том, что в команде есть разочарование из-за того, что в сборной Украины почти не обращают внимания на футболистов луганской команды.

«Я не буду врать, разочарование есть. Не говорю вызывать и ставить в состав, но хотя бы попасть в сборную, это же детская мечта. И на данный момент, играя в «Заре», это в пределах фантастики. Невозможно. Мне нравится тот же Георгий Судаков. Он молодец, хорошо себя показывает. Но он не играл. Ты можешь играть в «Заре» как угодно...».

«Говорю за того же Влада Кочергина. Второй сезон стабильно забивает, отдает, но не вызывают. Я и по нему это вижу. И по себе. Я не говорю, что меня нужно вызывать, хотя я хочу играть в сборной. Есть ребята сильнее меня, тот же Малиновский в топ-чемпионате, но хотя бы на сборы мне бы хотелось», - сказал Кабаев.

В заявке сборной на ближайшие матчи Владислав Кочергин заявлен в резервный список.

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Источник — FootballHub

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 19.08.2021 13:48
    +2
    И так 30 лет живём.
    А кто то из первых лиг берет, и ничего играют люди.
    Ссылка
    icebeer
    online
    icebeer, 19.08.2021 13:41
    -1
    У нас место в сборной застолбили евреи и кроты,дабы обкатывать и продавать свои поленья.
    Ссылка
    Энди Мир
    Энди Мир, 19.08.2021 13:27
    0
    Посмотрите на состав шахтера в матче с Монако, и посчитайте сколько ещё таких судаковых вызывают в сборную.
    Ссылка
    DK1970
    DK1970, 19.08.2021 13:24
    +4
    А он прав
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