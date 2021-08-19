Владислав КАБАЕВ: «Попасть в сборную из Зари - это фантастика, невозможно»

Полузащитник «Зари» Владислав Кабаев рассказал о том, что в команде есть разочарование из-за того, что в сборной Украины почти не обращают внимания на футболистов луганской команды.

«Я не буду врать, разочарование есть. Не говорю вызывать и ставить в состав, но хотя бы попасть в сборную, это же детская мечта. И на данный момент, играя в «Заре», это в пределах фантастики. Невозможно. Мне нравится тот же Георгий Судаков. Он молодец, хорошо себя показывает. Но он не играл. Ты можешь играть в «Заре» как угодно...».

«Говорю за того же Влада Кочергина. Второй сезон стабильно забивает, отдает, но не вызывают. Я и по нему это вижу. И по себе. Я не говорю, что меня нужно вызывать, хотя я хочу играть в сборной. Есть ребята сильнее меня, тот же Малиновский в топ-чемпионате, но хотя бы на сборы мне бы хотелось», - сказал Кабаев.

В заявке сборной на ближайшие матчи Владислав Кочергин заявлен в резервный список.