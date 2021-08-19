Денис Гармаш вошел в гвардейский «Клуб 200»

Матч против «Ингульца» (1:1) оказался 200-м для Дениса Гармаша в чемпионатах Украины. Он стал 9-м игроком «Динамо», достигшим этого рубежа. Денис дебютировал в динамовских рядах в УПЛ раньше всех из нынешнего состава бело-синих - 31 августа 2009 года в домашнем поединке с донецким «Металлургом» (3:1). 55 раз ставил Гармаша на игру Сергей Ребров, 41 - Александр Хацкевич, 38 - Юрий Семин, 23 - Олег Блохин, 16 - Мирча Луческу, 14 - Валерий Газзаев, 11 - Алексей Михайличенко, 2 - Олег Лужный.

К слову, поединок с красно-желтыми стал юбилейным и для Виталия Буяльского, который провел 150-й матч за «Динамо» в украинских чемпионатах.

Игроки, проведшие 200 матчей за «Динамо» в УПЛ