Денис Гармаш вошел в гвардейский «Клуб 200»

В УПЛ полузащитник киевлян дебютировал в августе 2009 года

  • 19.08.2021 12:12
  • 510 просмотров
  • 0 комментариев
Денис Гармаш вошел в гвардейский «Клуб 200»
© ФК Динамо

Матч против «Ингульца» (1:1) оказался 200-м для Дениса Гармаша в чемпионатах Украины. Он стал 9-м игроком «Динамо», достигшим этого рубежа. Денис дебютировал в динамовских рядах в УПЛ раньше всех из нынешнего состава бело-синих - 31 августа 2009 года в домашнем поединке с донецким «Металлургом»  (3:1). 55 раз ставил Гармаша на игру Сергей Ребров, 41 - Александр Хацкевич, 38 - Юрий Семин, 23 - Олег Блохин, 16 - Мирча Луческу, 14 - Валерий Газзаев, 11 - Алексей Михайличенко, 2 - Олег Лужный.

К слову, поединок с красно-желтыми стал юбилейным и для Виталия Буяльского, который провел 150-й матч за «Динамо» в украинских чемпионатах.

Игроки, проведшие 200 матчей за «Динамо» в УПЛ

 

Игрок

Годы

Матчи

1.

Александр ШОВКОВСКИЙ

1994-2016

426

2.

Олег ГУСЕВ

2003-2018

296

3.

Сергей РЕБРОВ

1992-2007

242

4.

Владислав ВАЩУК

1993-2007

254

5.

Андрей НЕСМАЧНЫЙ

1998-2011

228

 

Андрей ЯРМОЛЕНКО

2008-2017

228

7.

Валентин БЕЛЬКЕВИЧ

1996-2007

224

8.

Максим ШАЦКИХ

1999-2008

215

9.

Денис ГАРМАШ

2009-2021

200

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности