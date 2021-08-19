Денис Гармаш вошел в гвардейский «Клуб 200»

Матч против «Ингульца» (1:1) оказался 200-м для Дениса Гармаша в чемпионатах Украины. Он стал 9-м игроком «Динамо», достигшим этого рубежа. Денис дебютировал в динамовских рядах в УПЛ раньше всех из нынешнего состава бело-синих - 31 августа 2009 года в домашнем поединке с донецким «Металлургом» (3:1). 55 раз ставил Гармаша на игру Сергей Ребров, 41 - Александр Хацкевич, 38 - Юрий Семин, 23 - Олег Блохин, 16 - Мирча Луческу, 14 - Валерий Газзаев, 11 - Алексей Михайличенко, 2 - Олег Лужный.
К слову, поединок с красно-желтыми стал юбилейным и для Виталия Буяльского, который провел 150-й матч за «Динамо» в украинских чемпионатах.
Игроки, проведшие 200 матчей за «Динамо» в УПЛ
|
|
Игрок
|
Годы
|
Матчи
|
1.
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
1994-2016
|
426
|
2.
|
Олег ГУСЕВ
|
2003-2018
|
296
|
3.
|
Сергей РЕБРОВ
|
1992-2007
|
242
|
4.
|
Владислав ВАЩУК
|
1993-2007
|
254
|
5.
|
Андрей НЕСМАЧНЫЙ
|
1998-2011
|
228
|
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
2008-2017
|
228
|
7.
|
Валентин БЕЛЬКЕВИЧ
|
1996-2007
|
224
|
8.
|
Максим ШАЦКИХ
|
1999-2008
|
215
|
9.
|
Денис ГАРМАШ
|
2009-2021
|
200
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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