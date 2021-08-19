Артем ФРАНКОВ: «Динамо играет без нападающего, это схема 4-6-0»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков прокомментировал ничью «Динамо» и «Ингульца» (1:1).



«Динамо», на мой взгляд, не завершило втягивающий процесс. Тут и отсутствие Мирчи Луческу сказывается, безусловно. Не может он на расстоянии управлять так, как он управляет со скамейки. Но я не собираюсь оправдывать динамовцев. Мы видели привычную картину, когда «Динамо» сначала слегка лениво, а затем все активнее и активнее ведет наступление.



Меня смутило, что нападающим начинал Гармаш, а продолжил Вербич. Эксперименты продолжаются, поиск нападающего продолжается. В итоге «Динамо» играет все-таки без нападающего. Все-таки, это схема 4-6-0, или 4-2-4, где четыре впереди - это полузащитники. И это вызывает определенные вопросы.



Но отдельный вопрос у меня вызвал момент, когда Ковалев дернул Родригеша за его пышную прическу. Я не знаю, что там смотрели арбитры, о чем они думали. Вот нарушение правил – дернул. Затем – нелегальная по правилам реакция атакующего игрока. Значит ставишь «точку» в ворота «Ингульца», удаляешь Жерсона – и на этом, на мой взгляд, ситуация разсхлебана. Все по правилам. Я ума не приложу, почему Монзуль и Бойко приняли решение, что нужно разыграть спорный мяч в середине поля.



Я считаю, что «Динамо» уж «Ингулец» обязано обыгрывать без таких проблем», – сказал Франков.