Монфис добыл 500-ю победу в карьере

Французский теннисист Гаэль Монфис выиграл 500-й матч в карьере.
В рамках второго круга Мастерса в Цинциннати муж Элины Свитолиной в двух сетах переиграл австралийца Алекса де Минаура.
Цинциннати. Второй круг
Гаэль Монфис (Франция) – Алекс де Минаур (Австралия, 14) – 6:3, 7:5
Отметим, что Гаэль стал 11-м игроком среди действующих теннисистов, который смог добраться до этой отметки. Из его соотечественников в этом списке только Ришар Гаске (560).
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Источник — ATP Tour
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Можливо, так і задумано? Врешті-решт, теорію "протилежних полюсів" ніхто не відміняв))
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