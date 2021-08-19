Монфис добыл 500-ю победу в карьере

Французский теннисист Гаэль Монфис выиграл 500-й матч в карьере.



В рамках второго круга Мастерса в Цинциннати муж Элины Свитолиной в двух сетах переиграл австралийца Алекса де Минаура.



Цинциннати. Второй круг

Гаэль Монфис (Франция) – Алекс де Минаур (Австралия, 14) – 6:3, 7:5



Отметим, что Гаэль стал 11-м игроком среди действующих теннисистов, который смог добраться до этой отметки. Из его соотечественников в этом списке только Ришар Гаске (560).

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