Монфис добыл 500-ю победу в карьере

Муж Элины Свитолиной стал 11-м среди действующих теннисистов, которому это удалось

  • 19.08.2021 12:00
  • 355 просмотров
  • 1 комментарий
Монфис добыл 500-ю победу в карьере
© ATP. Гаэль Монфис

Французский теннисист Гаэль Монфис выиграл 500-й матч в карьере.
 
В рамках второго круга Мастерса в Цинциннати муж Элины Свитолиной в двух сетах переиграл австралийца Алекса де Минаура.
 
Цинциннати. Второй круг
Гаэль Монфис (Франция) – Алекс де Минаур (Австралия, 14) – 6:3, 7:5
 
Отметим, что Гаэль  стал 11-м игроком среди действующих теннисистов, который смог добраться до этой отметки. Из его соотечественников в этом списке только Ришар Гаске (560).

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Источник — ATP Tour

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    introvert
    online
    introvert, 19.08.2021 12:19
    +3
    Все ж таки вони по черзі практикують вільне падіння. Коли Гаель виходить з піке - Еліна в нього занурюється. І навпаки.
    Можливо, так і задумано? Врешті-решт, теорію "протилежних полюсів" ніхто не відміняв))
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