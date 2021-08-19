САБО: «Динамовцы думали, что можно без скорости обыграть любую команду»

Специалист – о ничьей киевлян с «Ингульцом»

  • 19.08.2021 11:58
  • 1160 просмотров
  • 1 комментарий
САБО: «Динамовцы думали, что можно без скорости обыграть любую команду»
© Футбол 1/2/3. Йожеф Сабо

Бывший главный тренер сборной Украины и киевского «Динамо» Йожеф Сабо прокомментировал результат матча 4-го тура УПЛ «Ингулец» – «Динамо» (1:1).

«Справедливая ничья. Обе команды играли неплохо. Я хочу немножко покритиковать динамовцев. Молодые ребята вышли и думали, что можно без скорости обыграть любую команду. А Ингулец подготовился к динамовцам. Молодцы! Очень хорошо провели игру, за что получили одно очко», - сказал Сабо.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    New Zealander
    New Zealander, 19.08.2021 12:05
    0
    Та нет, просто надо больше товарняков с Интером сыграть, чтобы набраться опыта для игр с Ингульцами.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности