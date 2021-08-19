САБО: «Динамовцы думали, что можно без скорости обыграть любую команду»

Бывший главный тренер сборной Украины и киевского «Динамо» Йожеф Сабо прокомментировал результат матча 4-го тура УПЛ «Ингулец» – «Динамо» (1:1).
«Справедливая ничья. Обе команды играли неплохо. Я хочу немножко покритиковать динамовцев. Молодые ребята вышли и думали, что можно без скорости обыграть любую команду. А Ингулец подготовился к динамовцам. Молодцы! Очень хорошо провели игру, за что получили одно очко», - сказал Сабо.
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Источник — Футбол 1/2/3
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