ВИДЕО. Лукаку – про возвращение в АПЛ, свои амбиции и адаптацию в Челси

Недавно «Челси» сообщил о трансфере нападающего «Интера» Ромелу Лукаку. Пресс-служба лондонцев объявила о возвращении бельгийца в клуб. Сообщалось, что «Челси» заплатил за форварда 115 миллионов евро, сам игрок подписал контракт до 2026 года. Отметим, эта продажа стала самой дорогой в истории Серии А. В минувшем сезоне Лукаку сыграл 44 матча во всех турнирах за «Интер», забил 30 мячей и сделал 10 результативных передач.



Вашему вниманию запись первой пресс-конференции Ромелу Лукаку после возвращения в «Челси».