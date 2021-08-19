Сергей НАГОРНЯК: «Заря свой мяч забьет в Австрии»

Специалист – о перспективах луганчан в выездном матче с «Рапидом»

  • 19.08.2021 11:38
  • 199 просмотров
  • 1 комментарий
Сергей НАГОРНЯК: «Заря свой мяч забьет в Австрии»
© ФК Заря Луганск

Известный украинский тренер Сергей Нагорняк высказался накануне первого матча квалификации Лиги Европы «Рапид» – «Заря», который пройдет в Австрии 19 августа:

«В таблице коэффициентов УЕФА Украина конкурирует с Австрией. Мне хочется, чтобы «Заря» успешно сыграла с «Рапидом». Очень важно, чтобы наши команды набрали в еврокубках хорошие коэффициенты и от «Зари» многое зависит. Очень хочется, чтобы Украина обошла Австрию.

Я думаю, непросто «Заре» будет. Луганчане сейчас находятся немного не в таком состоянии, как в прошлом году. Команда потеряла ведущих футболистов.

Я хочу, чтобы «Заря» прошла «Рапид». Тяжело будет, но на ничеечку, я думаю, они могут спокойно рассчитывать. Мне кажется, луганчане свой мяч забьют в Австрии. Но все решится, конечно, в Запорожье», - сказал Нагорняк.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Meta-ratings.com.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Михаил Степанов
    online
    Михаил Степанов, 19.08.2021 11:43
    0
    ..и пусть он будет единственным в матче))
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности