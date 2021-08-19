Сергей НАГОРНЯК: «Заря свой мяч забьет в Австрии»

Известный украинский тренер Сергей Нагорняк высказался накануне первого матча квалификации Лиги Европы «Рапид» – «Заря», который пройдет в Австрии 19 августа:

«В таблице коэффициентов УЕФА Украина конкурирует с Австрией. Мне хочется, чтобы «Заря» успешно сыграла с «Рапидом». Очень важно, чтобы наши команды набрали в еврокубках хорошие коэффициенты и от «Зари» многое зависит. Очень хочется, чтобы Украина обошла Австрию.

Я думаю, непросто «Заре» будет. Луганчане сейчас находятся немного не в таком состоянии, как в прошлом году. Команда потеряла ведущих футболистов.

Я хочу, чтобы «Заря» прошла «Рапид». Тяжело будет, но на ничеечку, я думаю, они могут спокойно рассчитывать. Мне кажется, луганчане свой мяч забьют в Австрии. Но все решится, конечно, в Запорожье», - сказал Нагорняк.