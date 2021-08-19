Известно, какой канал покажет матч Динамо – Десна

В воскресенье, 22 августа, «Динамо» и «Десна» проведут матч 5-го тура УПЛ.
Матч состоится на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского. Начало встречи – в 21:30.
В прямом эфире игру будет транслировать телеканал «2+2».
После четырех туров «Десна» возглавляет турнирную таблицу, имея максимум очков – 12, «Динамо» идет вторым с 10-ю очками.
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Источник — ФК Динамо Киев
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