Турнирная таблица УПЛ. Определен единоличный лидер: большая неожиданность

18 августа завершился 4-й тура Украинской Премьер-лиги.

Последний матч тура принес неожиданный результат: хотя «Динамо» играло в Киеве, будучи номинальными гостями, но не сумело обыграть аутсайдера – «Ингулец» (1:1).

После четырех туров первое место сенсационно занимает черниговская «Десна» – 12 очков из 12. В топ-3 также входят «Динамо» (10) и «Шахтер» (9).

Напомним, от Украины в следующий сезон еврокубков разыгрывается 5 пропусков. Две лучших команды турнира получат путевки в квалификацию Лиги чемпионов. Победитель Кубка Украины сыграет в отборе Лиги Европы, а еще две команды из чемпионату попадут в предварительные раунды Лиги конференций.

Две наихудшие команды (15 и 16 места) покинут элитный дивизион, а еще два коллектива (13 и 14 места) будут играть переходные матчи с клубами Первой лиги.

УПЛ. 4-й тур

Турнирная таблица УПЛ