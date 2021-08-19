Даниил СИКАН: «Нужно доказывать, что я достоин»

20-летний нападающий донецкого «Шахтера» Даниил Сикан прокомментировал дебютный вызов в национальную сборную Украины.

«Я даже когда проснулся, не ожидал такой новости. Приятно получить первый вызов. Осталось только тренироваться и доказывать, что я достоин.

Вообще не ожидал, что вызовут. Видел, что я был в расширенном списке, но не ожидал, что попаду в основной список. Есть мотивация доказать тренеру, что он не просто так меня вызвал в сборную», - сказал Сикан.