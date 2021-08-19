Полузащитник Шахтера в четверг подпишет контракт с Металлистом

Центральный полузащитник Вячеслав Танковский, права на которого принадлежат донецкому «Шахтеру», прибыл в Харьков для подписания контракта с «Металлистом».



Сообщается, что в четверг футболист проведет первую тренировку с «желто-синими».



26-летний Танковский последние два сезона провел в аренде в «Мариуполе». Также он уходил в статусе арендованного в «Зарю», тот же «Мариуполь» и киевский «Арсенал».



На прошлой неделе из Мариуполя в Харьков перебрался левый полузащитник Сергей Горбунов, который в первом же матче за новую команду отметился голевой передачей.



«Металлист» после четырех туров Первой лиги имеет в своем активе 12 очков и делит 1-е место с «Кривбассом». 22 августа команда Александра Кучера сыграет дома с «Оболонью».