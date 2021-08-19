Полузащитник Шахтера в четверг подпишет контракт с Металлистом

Вячеслав Танковский продолжит карьеру в харьковском клубе

  • 19.08.2021 10:59
  • 5323 просмотра
  • 3 комментария
Полузащитник Шахтера в четверг подпишет контракт с Металлистом
© ТК Футбол 1/2/3. Вячеслав Танковский

Центральный полузащитник Вячеслав Танковский, права на которого принадлежат донецкому «Шахтеру», прибыл в Харьков для подписания контракта с «Металлистом». 
 
Сообщается, что в четверг футболист проведет первую тренировку с «желто-синими».
 
26-летний Танковский последние два сезона провел в аренде в «Мариуполе». Также он уходил в статусе арендованного в «Зарю», тот же «Мариуполь» и киевский «Арсенал».
 
На прошлой неделе из Мариуполя в Харьков перебрался левый полузащитник Сергей Горбунов, который в первом же матче за новую команду отметился голевой передачей.
 
«Металлист» после четырех туров Первой лиги имеет в своем активе 12 очков и делит 1-е место с «Кривбассом». 22 августа команда Александра Кучера сыграет дома с «Оболонью».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Robert Monroe
    Robert Monroe, 19.08.2021 12:16
    0
    Для рівня Першої ліги хороший гравець, але не більше того.
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    Орлов Михаил
    Орлов Михаил, 19.08.2021 12:03
    0
    Ждем Марлоса!
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    аоот оооит
    online
    аоот оооит, 19.08.2021 11:29
    +1
    для пацана шанс конечно, верно нос держит по ветру.
    ох чую заряд будет а не металл к след весне
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