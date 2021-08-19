Младен БАРТУЛОВИЧ: «Динамо нервничало»

Полузащитник «Ингульца» Младен Бартулович прокомментировал ничью с киевским «Динамо» (1:1) в матче 4-го тура украинской Премьер-лиги.

«Много моментов было, где видно, что «Динамо» нервничало. Да, мы пропустили нелепый гол, но сумели отыграться. Здорово, что играли до конца. В конце еще такой момент создали, что могли вырвать победу. Я думаю, нужно быть довольными этим результатом и двигаться дальше», - сказал Бартулович.