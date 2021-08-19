ВИДЕО. Обзор всех голов в Лиге чемпионов за 18 августа

В среду, 18 августа, состоялись три поединка раунда плей-офф Лиги чемпионов.
«Бенфика» с минимальным преимущество переиграла ПСВ, «Мальме» оказался сильнее «Лудогорца», а «Янг Бойз» в очень драматичном матче одолели «Ференцварош».
Смотрите видео всех голов игрового дня.
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Источник — MEGOGO
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