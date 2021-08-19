Александр КАРАВАЕВ: «Некогда горевать, надо двигаться дальше»

Защитник киевского «Динамо» Александр Караваев прокомментировал ничью с «Ингульцом» (1:1) в матче 4 тура украинской Премьер-лиги.

– У нас не было моментов на 3-4 гола. Мы создавали свои моменты, а Ингулец очень хорошо оборонялся, перекрыл всей командой все зоны. Сзади закрывали все, нам было тяжело подойти к их воротам. А они выбегали в контратаки, у них появлялись моменты. Тяжелая игра. Не играли так, как должны были играть.

– Вам сложно играть без типичного центрфорварда?

– Не сказал бы, что сложно. Когда нет типичного центрфорварда, который борется, выгрызает мячи. Главное - точно отдавать пасы, чтобы игрок, который вбегает в штрафную, мог забить этот мяч. При такой насыщенной обороне это очень сложно.

Мой ассист на соперника? Это не принесло победу. Эмоции не очень положительные. Сегодня виновата вся команда. Должны были и накрыть, и перекрыть, и не дать пробить. Все виноваты. Начнем разбирать эту игру и посмотрим. У нас игры через два на третий, через три на четвертый — некогда горевать или радоваться, надо двигаться дальше.