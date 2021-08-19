Александр КАРАВАЕВ: «Некогда горевать, надо двигаться дальше»

Защитник «Динамо» – о ничьей с «Ингульцом»

  • 19.08.2021 10:12
  • 913 просмотров
  • 4 комментария
Александр КАРАВАЕВ: «Некогда горевать, надо двигаться дальше»
© Футбол 1/2/3. Александр Караваев

Защитник киевского «Динамо» Александр Караваев прокомментировал ничью с «Ингульцом» (1:1) в матче 4 тура украинской Премьер-лиги.

– У нас не было моментов на 3-4 гола. Мы создавали свои моменты, а Ингулец очень хорошо оборонялся, перекрыл всей командой все зоны. Сзади закрывали все, нам было тяжело подойти к их воротам. А они выбегали в контратаки, у них появлялись моменты. Тяжелая игра. Не играли так, как должны были играть.

– Вам сложно играть без типичного центрфорварда?
– Не сказал бы, что сложно. Когда нет типичного центрфорварда, который борется, выгрызает мячи. Главное - точно отдавать пасы, чтобы игрок, который вбегает в штрафную, мог забить этот мяч. При такой насыщенной обороне это очень сложно.

Мой ассист на соперника? Это не принесло победу. Эмоции не очень положительные. Сегодня виновата вся команда. Должны были и накрыть, и перекрыть, и не дать пробить. Все виноваты. Начнем разбирать эту игру и посмотрим. У нас игры через два на третий, через три на четвертый — некогда горевать или радоваться, надо двигаться дальше.

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Источник — Футбол 1/2/3

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    ksv240653
    ksv240653, 19.08.2021 10:46
    0
    Старательный, но во вчерашней игре брака у него было много
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    lenares85
    online
    lenares85, 19.08.2021 10:38
    0
    Игроки не могут прыгнут выше головы функциональнрой готовнрости. если Додо самый быстрый развил скорость 33 км в ЛЧ, и мало того он бежит так и на 90 минуте, то что тут сделаеш, нету в Украине пока таких игроков
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    lenares85
    online
    lenares85, 19.08.2021 10:36
    -1
    Караваев очень старательный в Динамо самый наверно, и всегда борется до конца. Но игроки не могут прыгнуть выше головы свое
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    Maks23
    Maks23, 19.08.2021 10:22
    +1
    Адекватное интервью..
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