Нико КОВАЧ: «У голкипера Шахтера был очень хороший день»

Наставник «Монако» – о домашнем поражении от «Шахтера»

  • 19.08.2021 09:50
  • 995 просмотров
  • 2 комментария
Нико КОВАЧ: «У голкипера Шахтера был очень хороший день»
© ФК Монако. Нико Ковач

Главный тренер «Монако» Нико Ковач прокомментировал поражение от донецкого «Шахтера» (0:1) в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

«У голкипера «Шахтера» был очень хороший день. Мне понравилась игра «Монако» в первом тайме. Мы доказали, что можем создавать опасные моменты, когда играем с таким соперником. Не стоит разочаровываться, ведь впереди матч в Украине», - сказал Ковач.

Напомним, ответная встреча состоится 25 августа.

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Источник — Футбол 1/2/3

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    west-ukr5555
    online
    west-ukr5555, 19.08.2021 10:03
    +1
    New Zealander, 19.08.2021 09:54
    Спорт уа. Эта новость в разных вариациях публикуется здесь уже третий раз.
    Ну нет за последние 2 дня новостей от Алиева и Супряги - приходится эту "новость" раскручивать.
    Ссылка
    New Zealander
    New Zealander, 19.08.2021 09:54
    +1
    Спорт уа. Эта новость в разных вариациях публикуется здесь уже третий раз.
    Ссылка
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