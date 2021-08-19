Нико КОВАЧ: «У голкипера Шахтера был очень хороший день»

Главный тренер «Монако» Нико Ковач прокомментировал поражение от донецкого «Шахтера» (0:1) в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
«У голкипера «Шахтера» был очень хороший день. Мне понравилась игра «Монако» в первом тайме. Мы доказали, что можем создавать опасные моменты, когда играем с таким соперником. Не стоит разочаровываться, ведь впереди матч в Украине», - сказал Ковач.
Напомним, ответная встреча состоится 25 августа.
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Источник — Футбол 1/2/3
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