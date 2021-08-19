Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Думаю, президент доволен»

Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко прокомментировал ничью с киевским «Динамо» (1:1) в матче 4-го тура украинской Премьер-лиги.

– Мы готовимся. Говорили, что у нас команда только строится. Первые игры – больше подготовительный этап. Сегодня удача была где-то на нашей стороне. Но понимали силу «Динамо», «Шахтера», «Зари», «Десны». Это команды выше уровнем, чем мы.

Через эти игры мы становимся сильнее, ментально сильнее. Дай бог, к следующим играм с равными соперниками подойдем в хорошем состоянии и эмоциональном состоянии.

План на игру? Максимально стараться не давать «Динамо» сыграть в лучший футбол. Понимали, что если дадим максимум пространства и зон – будет тяжело любой команде. Отчасти нам это удавалось. Были хорошие контратаки. В концовке если бы фортуна была ближе к нам – могли увезти три очка.

Хотя надо отдать должное, что хорошо сыграл Шуст. Он показал свои лучшие качества игры на линии. Наверное, без удачи в таких матчах, как против «Динамо» и «Шахтера», невозможно рассчитывать на очки.

– Каких слов ждете от Александра Поворознюка после такого матча?

– Да мы же не выиграли чемпионат. Это первое очко в нашей копилке. Конечно, я думаю, президент доволен. Когда мы в предыдущих матчах расстраивались, он нас наоборот поддерживал и говорил, что было бы хуже, если бы не было игры.

Сегодня, конечно, думаю, он будет эмоционально в хорошем настроении.