Александр ГОЛОВКО: «Можно говорить о зигзаге удачи для Петракова»

Специалист – о новом наставнике сборной Украины

  • 19.08.2021 08:34
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Александр ГОЛОВКО: «Можно говорить о зигзаге удачи для Петракова»
© Футбол 1/2/3. Александр Петраков и Александр Головко

Бывший защитник сборной Украины Александр Головко прокомментировал назначение Александра Петракова на пост исполняющего обязанности главного тренера национальной команды.

«Александра Васильевича поздравляю. Можно говорить о зигзаге удачи. Так, как сложилось для него, это определенный триллер. С другой стороны, я думаю, тренер заслужил быть старшим тренером первой национальной команды, потому что это нормальный эволюционный путь. На всякий случай хочу напомнить, что Васильевич дважды был на чемпионатах мира. Второй раз он выиграл его.

Все знания, которые нужно применить, у него есть. Он качественный специалист, обладающий характером, который не всем нравится. Но для того, чтобы добиваться высот, такой человек нужен.

Главная проблема - создать команду. Есть хороший набор футболистов, есть хороший тренер со своими взглядами на футбол. Я хочу пожелать ему удачи», - добавил Головко.

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Источник — Футбол 1/2/3

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