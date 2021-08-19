Александр ПОВОРОЗНЮК: «С Динамо нам повезло»

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк прокомментировал ничью с «Динамо» (1:1) в поединке 4-го тура УПЛ.

«Не знаю, что и говорить. Скажу только одно: с такой командой, как «Динамо», взять очко... Я не тренер «Руха», который говорил, что с «Шахтером» он два очка не добрал. Я вам скажу — с «Динамо» нам просто повезло с такой командой взять очко. Очень благодарен пацанам за самоотдачу. Супер! Очень благодарен всем болельщикам, которые нас поддерживали, которые болели. Когда в конце матча мы чуть не забили второй гол, когда все динамовские начали скандировать: «Ингулец» — это кайф, это супер. Ой, чуть не заматерился. Я же теперь вообще не матерюсь. Это супер, спасибо всем», — заявил Поворознюк.