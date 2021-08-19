Александр ПОВОРОЗНЮК: «С Динамо нам повезло»

Специалист поделился мнением о матче чемпионата Украины

  • 19.08.2021 04:23
  • 157 просмотров
  • 0 комментариев
Александр ПОВОРОЗНЮК: «С Динамо нам повезло»

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк прокомментировал ничью с «Динамо» (1:1) в поединке 4-го тура УПЛ.

«Не знаю, что и говорить. Скажу только одно: с такой командой, как «Динамо», взять очко... Я не тренер «Руха», который говорил, что с «Шахтером» он два очка не добрал. Я вам скажу — с «Динамо» нам просто повезло с такой командой взять очко. Очень благодарен пацанам за самоотдачу. Супер! Очень благодарен всем болельщикам, которые нас поддерживали, которые болели. Когда в конце матча мы чуть не забили второй гол, когда все динамовские начали скандировать: «Ингулец» — это кайф, это супер. Ой, чуть не заматерился. Я же теперь вообще не матерюсь. Это супер, спасибо всем», — заявил Поворознюк.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Facebook

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности