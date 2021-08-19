Сергей НАГОРНЯК: «Шахтеру не будет легко в Харькове»

Известный украинский тренер Сергей Нагорняк дал оценку первому матчу квалификации Лиги чемпионов «Монако» — «Шахтер» (0:1).
«Я считаю, что «Шахтер» вообще очень здорово первый тайм сыграл. «Горняки» хорошо контролировали ход игры. Считаю, что Педриньо, который забил победный мяч, отличился сумасшедшим голом. Наверное, поэтому за него и заплатили €18 миллионов.
Но скажу так. Легко в ответном поединке в Харькове точно не будет. Счет 1:0 такой, немножко опасный. Но, я думаю, что «Шахтер», если будет играть с концентрацией и сделает определенные поправки, добьется положительного результата. Думаю, что все будет хорошо для «горняков», — сказал Нагорняк.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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