ФОТО. Шахтер вернулся в Киев

«Шахтер» одержал выездную победу над «Монако» (1:0) в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

18 августа в 15:15 команда прилетела из Ниццы в Киев. До конца дня Роберто Де Дзерби предоставил всем отдых.

Уже в четверг, 19 августа, «Шахтер» продолжит подготовку: «оранжево-черные» проведут вечернюю тренировку. А на следующий день – утреннюю, после чего отправятся в Одессу на матч 5-го тура чемпионата Украины с «Черноморцем». Он состоится в эту субботу, 21 августа, в 19:30 на стадионе «Черноморец».