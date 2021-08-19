Ястремская выбыла из турнира в Цинциннати, проиграв Крейчиковой

В американском городе Цинциннати проходит престижный турнир серии WTA 1000 на хардовом покрытии.

Украинка Даяна Ястремская (WTA 50) выбыла из турнира, во втором раунде проиграв Барборе Крейчиковой из Чехии (WTA 10), сеяной под 9-м номером.

Если в первой партии Даяна взяла лишь один гейм, то во втором сете сумела навязать сопернице сопротивление, и игра дошла до тай-брейка. Матч длился 1 час 43 минуты и завершился в двух сетах.

WTA 1000. Цинциннати (США)

Женщины. Второй раунд

Даяна Ястремская (Украина) – Барбора Крейчикова (Чехия) [9] – 1:6, 6:7 (5:7)

Днем ранее Ястремская в первом раунде обыграла Кэти Макнелли из США в двух сетах (7:6, 7:6).