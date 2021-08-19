Ястремская выбыла из турнира в Цинциннати, проиграв Крейчиковой

Матч второго раунда завершился в двух сетах, был сыгран один тай-брейк

  • 19.08.2021 02:57
  • 179 просмотров
  • 6 комментариев
Ястремская выбыла из турнира в Цинциннати, проиграв Крейчиковой
© Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

В американском городе Цинциннати проходит престижный турнир серии WTA 1000 на хардовом покрытии.

Украинка Даяна Ястремская (WTA 50) выбыла из турнира, во втором раунде проиграв Барборе Крейчиковой из Чехии (WTA 10), сеяной под 9-м номером.

Если в первой партии Даяна взяла лишь один гейм, то во втором сете сумела навязать сопернице сопротивление, и игра дошла до тай-брейка. Матч длился 1 час 43 минуты и завершился в двух сетах.

WTA 1000. Цинциннати (США)

Женщины. Второй раунд

Даяна Ястремская (Украина) – Барбора Крейчикова (Чехия) [9] – 1:6, 6:7 (5:7)

Днем ранее Ястремская в первом раунде обыграла Кэти Макнелли из США в двух сетах (7:6, 7:6).

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 19.08.2021 03:17
    0
    Эхх очень жаль, во 2 сете имела все шансы сделать брейк, но лупила все ауты(даже со 2 подач), а на тае все решили ошибки самой Даяны, в любом случае Крейчикова вышла на корт уверенная в себе знала, что соперница будет ошибаться
    Ссылка
    Volodymyr Kurdylo
    online
    Volodymyr Kurdylo, 19.08.2021 03:16
    0
    Disiny7, 19.08.2021 03:06
    Прикол в том, что привыкшая доминировать на корте Крейчикова против примитивного тенниса Даяны аргументов так и не нашла
    Взяла вверх на ошибках Ястремской, эта та Крейчикова, к-рая выносит всех с корта (Эля не даст соврать). А тут вытянула подачей и твердолобостью Ястремской.
    Может всё-таки есть у Даяшки будущее в теннисе
    Ви взагалі дивились матч?
    Ссылка
    Volodymyr Kurdylo
    online
    Volodymyr Kurdylo, 19.08.2021 03:15
    0
    Mazyr2412, 19.08.2021 03:08
    Звичайно є. Але потрібно дуже багато працювати.
    Ви вроді спати йшли....
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    Stanislav Matusevych, 19.08.2021 03:11
    +2
    Другий сет Даяні вдалося відіграти навіть з деякою перевагою. І все ж традиційно на найважливіших м'ячах справу вирішили прості помилки. Як на двух брейкпойнтах, коли дві нескладні другі подачі Ястремська прийняла в аут, так і два аути на тайбрейку, які повинні були ставати вінерсами. Долю рівних партій зазвичай вирішують дрібниці, два-три м'ячі. Потрібно розуміти це і відноситися до цих розіграшів дбайливо. А це зовсім не про Даяну. Тому маємо те, що маємо.
    Хоча, звичайно, до матчу не вірилося навіть у один рівний сет. Тому певний позитив можна відзначити. Якщо Даяна зможе винести уроки з цієї поразки. Ось тільки у це віриться слабко, знаючи її. Втім, подивимося.
    Ссылка
    Mazyr2412
    Mazyr2412, 19.08.2021 03:08
    0
    Disiny7, 19.08.2021 03:06
    Прикол в том, что привыкшая доминировать на корте Крейчикова против примитивного тенниса Даяны аргументов так и не нашла
    Взяла вверх на ошибках Ястремской, эта та Крейчикова, к-рая выносит всех с корта (Эля не даст соврать). А тут вытянула подачей и твердолобостью Ястремской.
    Может всё-таки есть у Даяшки будущее в теннисе
    Звичайно є. Але потрібно дуже багато працювати.
    Ссылка
    Disiny7
    Disiny7, 19.08.2021 03:06 (изменен)
    0
    Прикол в том, что привыкшая доминировать на корте Крейчикова против примитивного тенниса Даяны аргументов так и не нашла
    Взяла вверх на ошибках Ястремской, эта та Крейчикова, к-рая выносит всех с корта (Эля не даст соврать). А тут вытянула подачей и твердолобостью Ястремской.
    Может всё-таки есть у Даяшки будущее в теннисе
    Ссылка
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