Эмил КАРАС: «Динамо рассчитывало на другой результат»

Специалист подвел итоги матча «Динамо» с «Ингульцом» (0:1)

  • 19.08.2021 02:29
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Эмил КАРАС: «Динамо рассчитывало на другой результат»
© ФК Динамо Киев. Эмил Карас

Ассистент главного тренера «Динамо» Эмиль Карас в интервью клубному телевидению прокомментировал матч с «Ингульцом», в котором киевляне сыграли вничью 1:1.

- Пусть последнее место «Ингульца» не вводит в заблуждение. В предыдущих турах они играли с командами из верхней части турнирной таблицы и со всеми боролись почти на равных, за исключением матча с «Зарей», когда у луганчан залетело все, что они создали.

Конечно, сегодня мы рассчитывали на другой результат. Играли неплохо, создали много моментов, также было много стандартных положений у чужих ворот, но, как и раньше, страдала реализация. У соперника были острые контратаки, в одной из них они и забили, причем, очень легко. После этого мы начали суетиться, спешить и нервничать, и вместо того, чтобы спокойно играть и искать свои моменты, мы, к сожалению, из-за спешки и нехватки времени проявили недостаточно хладнокровия, чтобы отдать последний пас или нанести последний удар. Плюс команда соперника хорошо и организовано оборонялась большим количеством футболистов.

- Возможно, «Динамо» немного устало после товарищеского матча с «Интером»?
- В команде 25 игроков, и постоянно идет ротация. Если мы хотим хорошо играть в еврокубках, мы должны быть готовы к такому режиму работы. Я думаю, на нашей подготовке и игре больше сказывается отсутствие главного тренера. Все-таки с Мирчей Луческу по-другому работается, играется и смотрится. Надеюсь, в ближайшие дни он к нам вернется.

- Ему уже лучше?
- Вроде, да. Надеюсь, мы не сильно испортили ему настроение сегодняшним результатом. Нужно проанализировать, что было плохого и хорошего в сегодняшнем матче и готовиться к следующей игре, ведь всего через три дня мы играем с лидером – черниговской «Десной».

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Источник — ФК Динамо Киев

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