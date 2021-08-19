Оценки матча Ингулец — Динамо. Лучшим стал Шуст

18 августа киевское «Динамо» на выезде сыграло вничью с «Ингульцом» (1:1) в поединке 4-го тура УПЛ.
Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок. Наиболее высокую оценку (7.5) получил голкипер «Ингульца» Богдан Шуст.
Оценки Sport.ua за матч «Ингулец» — «Динамо» — 1:1:
Наши оценки:
Замены «Ингульца»: Коваленко - 6,5, Асмелаш - 6,0, Гопей - 5,0, Головкин - б/о, Поспелов - б/о.
Замены «Динамо»: Родригес - 5,0, Вербич - 5,5, Шепелев - б/о, Кендзера - б/о, Сидклей - б/о.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.