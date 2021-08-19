СКРИПНИК: «Есть определенное волнение в ЛЕ. Команда хочет проявить себя»

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник прокомментировал предстоящий матч 4-го квалификации Лиги Европы с венским «Рапидом», который пройдет в Австрии 19 августа:
«Когда стартуешь в международных играх, таких как игры Лиги Европы, то всегда присутствует определенное волнение. Это человеческое чувство. Это есть и у нашей команды. Когда играешь против такой команды, как «Рапид», то хочется проявить себя и показать с лучшей стороны, что мы и постараемся завтра сделать.
Понимаем, что этот раунд состоит из двух игр. Знаем, что завтра еще ничего не будет решено окончательно, а финальный раунд состоится в Запорожье. И мы постараемся с хорошим настроением улететь домой. Если смотреть на «Рапид», то можно увидеть, как сильные, так и слабые стороны соперника. Такие же качества есть и у нас.
Мы знаем, что нас ждет завтра. Это и отличный соперник, и сильная поддержка. Тем интереснее будет провести эту игру».
Источник — ФК Заря
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