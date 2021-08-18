ВИДЕО. Эффектный Роман. Яремчук поучаствовал во 2-м голе Бенфики с ПСВ

18 августа проходит первый матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором играют «Бенфика» и ПСВ.
Хозяева поля удвоили перевес в счете на 42-й минуте (2:0). Украинец Роман Яремчук поучаствовал в голевой атаке.
ГОЛ! 2:0. Вайгль, 42 мин.
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Источник — Sport.ua
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