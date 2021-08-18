Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Ингулец мог и три очка взять в матче с Динамо»

Наставник прокомментировал игру УПЛ

  • 18.08.2021 22:05
  • 1520 просмотров
  • 8 комментариев
Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Ингулец мог и три очка взять в матче с Динамо»
© facebook.com/FCInhulets

Наставник «Ингульца» Сергей Лавриненко прокомментировал ничью 1:1 в матче 4-го тура УПЛ против «Динамо».

«Для нас это действительно хороший вечер, сыграли вничью с чемпионом. Мы довольны своей игрой и результатом. Команда у нас только строится, и первые матчи - подготовительный этап. Удача была на нашей стороне, хотя мы понимаем, что соперник выше нас классом. Надеюсь, к играм с более равными соперниками подойдем в лучшей форме».

«Старались не давать «Динамо» сыграть в их лучший футбол. В конце, если бы фортуна была ближе к нам, могли и три очка взять. Но хорошо сыграл вратарь».

«Без удачи в таких матчах рассчитывать на очки невозможно. Реакция президента? Ну, мы же не чемпионат выиграли, а взяли первый пункт. Но, думаю, он доволен», - сказал Лавриненко.

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Источник — Футбол 1/2/3

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 18.08.2021 22:53
    0
    Могли но маете что маете. Вы вообще хотели чтоб кроты с балконов от счастья начали выпрыгивать?
    У их от ничьи и так давление подскочило
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 18.08.2021 22:50
    0
    Face Control, 18.08.2021 22:29
    Да, у вас украли победу, не поставив два пенальти.
    Че так мало? Я шесть насчитал
    Ссылка
    SportsMan
    SportsMan, 18.08.2021 22:35
    +2
    Alexander Киев, 18.08.2021 22:29
    Вы то очко взяли, спору нет. Как собственно и ДНО, взяло.. .і. за щеку. Ну, это уже традиция. Не удивительно
    Что, после Александрии все еще жим-жим?
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 18.08.2021 22:29
    -3
    Да, у вас украли победу, не поставив два пенальти.
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
    Alexander Киев, 18.08.2021 22:29
    -4
    Вы то очко взяли, спору нет. Как собственно и ДНО, взяло.. .і. за щеку. Ну, это уже традиция. Не удивительно
    Ссылка
    SportsMan
    SportsMan, 18.08.2021 22:27
    +1
    ... а мог и ничего не взять.
    Если бы да кабы...
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    hanter83
    hanter83, 18.08.2021 22:19
    0
    То треба було вигравати,а не ......
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    ALKOSruLKA
    online
    ALKOSruLKA, 18.08.2021 22:17
    +1
    ...міг. Дякую сурку за топові трансфери. Знов в групі ЛЧ будуть гвалтуати всі ДК...
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