Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Ингулец мог и три очка взять в матче с Динамо»

Наставник «Ингульца» Сергей Лавриненко прокомментировал ничью 1:1 в матче 4-го тура УПЛ против «Динамо».
«Для нас это действительно хороший вечер, сыграли вничью с чемпионом. Мы довольны своей игрой и результатом. Команда у нас только строится, и первые матчи - подготовительный этап. Удача была на нашей стороне, хотя мы понимаем, что соперник выше нас классом. Надеюсь, к играм с более равными соперниками подойдем в лучшей форме».
«Старались не давать «Динамо» сыграть в их лучший футбол. В конце, если бы фортуна была ближе к нам, могли и три очка взять. Но хорошо сыграл вратарь».
«Без удачи в таких матчах рассчитывать на очки невозможно. Реакция президента? Ну, мы же не чемпионат выиграли, а взяли первый пункт. Но, думаю, он доволен», - сказал Лавриненко.
Источник — Футбол 1/2/3
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У их от ничьи и так давление подскочило
Если бы да кабы...
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