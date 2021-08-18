Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Ингулец мог и три очка взять в матче с Динамо»

Наставник «Ингульца» Сергей Лавриненко прокомментировал ничью 1:1 в матче 4-го тура УПЛ против «Динамо».

«Для нас это действительно хороший вечер, сыграли вничью с чемпионом. Мы довольны своей игрой и результатом. Команда у нас только строится, и первые матчи - подготовительный этап. Удача была на нашей стороне, хотя мы понимаем, что соперник выше нас классом. Надеюсь, к играм с более равными соперниками подойдем в лучшей форме».

«Старались не давать «Динамо» сыграть в их лучший футбол. В конце, если бы фортуна была ближе к нам, могли и три очка взять. Но хорошо сыграл вратарь».

«Без удачи в таких матчах рассчитывать на очки невозможно. Реакция президента? Ну, мы же не чемпионат выиграли, а взяли первый пункт. Но, думаю, он доволен», - сказал Лавриненко.