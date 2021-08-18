Эмил КАРАС: «Луческу стало лучше, ждем его завтра-послезавтра»

Эмил Карас, помощник тренера «Динамо» Мирчи Луческу, прокомментировал ничью 1:1 в матче 4-го тура УПЛ против «Ингульца».

«Динамо потеряло очки, потому что была слабая реализация. Имея столько стандартов - и не забить...Это плохо. Но мы встретили команду, которая хорошо оборонялась и контратаковала. И одну контратаку реализовала. Потеряли два очка. Слишком легко соперник вошел в штрафную и пробил, никого рядом не было».

«Нельзя сказать, что мы не хотели выиграть. Сложно было играть против насыщенной обороны соперника. Обсудим все это. Надеюсь, Луческу завтра-послезавтра присоединится к нам. Ему стало лучше. Хотели выиграть, чтобы с позитивом готовиться дальше», - сказал Карас.

Луческу из-за проблем со здоровьем пропускал последние матчи.