Эмил КАРАС: «Луческу стало лучше, ждем его завтра-послезавтра»

Помощник Мирчи Луческу прокомментировал неудачу в матче УПЛ

  • 18.08.2021 21:43
  • 2420 просмотров
  • 4 комментария
Эмил КАРАС: «Луческу стало лучше, ждем его завтра-послезавтра»
© fcdynamo.kiev.ua

Эмил Карас, помощник тренера «Динамо» Мирчи Луческу, прокомментировал ничью 1:1 в матче 4-го тура УПЛ против «Ингульца».

«Динамо потеряло очки, потому что была слабая реализация. Имея столько стандартов - и не забить...Это плохо. Но мы встретили команду, которая хорошо оборонялась и контратаковала. И одну контратаку реализовала. Потеряли два очка. Слишком легко соперник вошел в штрафную и пробил, никого рядом не было».

«Нельзя сказать, что мы не хотели выиграть. Сложно было играть против насыщенной обороны соперника. Обсудим все это. Надеюсь, Луческу завтра-послезавтра присоединится к нам. Ему стало лучше. Хотели выиграть, чтобы с позитивом готовиться дальше», - сказал Карас.

Луческу из-за проблем со здоровьем пропускал последние матчи.

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Источник — Футбол 1/2/3

(16 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Odin
    online
    Odin, 18.08.2021 22:35
    0
    polesse2000, 18.08.2021 22:20
    Деду конечно здоровья! А теперь вопрос к Карасу , какого х....а команда сегодня играла без нападения . За что вы там такие бабки загребаете? Да лучше уже никакие Супряга, (Кулача для чего брали?) хоть какие-то нападающие , чем вообще без них играть. После такой "игры" вас тупо надо было всех отпи...ть уродов. Сколько вы еще будете издеваться над болельщиками??? Хоть одна тварь извинится за этот позор?
    Ну состав определял «дед». Надеюсь для вас он входит в число «тварей»?
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    polesse2000
    polesse2000, 18.08.2021 22:20
    0
    Деду конечно здоровья! А теперь вопрос к Карасу , какого х....а команда сегодня играла без нападения . За что вы там такие бабки загребаете? Да лучше уже никакие Супряга, (Кулача для чего брали?) хоть какие-то нападающие , чем вообще без них играть. После такой "игры" вас тупо надо было всех отпи...ть уродов. Сколько вы еще будете издеваться над болельщиками??? Хоть одна тварь извинится за этот позор?
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
    ALKOSruLKA, 18.08.2021 21:59
    +3
    ....після такого змістовного матчу - навіть Ленін в мавзолеї перевернеться... не те що циган....
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    Weasel Zipper
    Weasel Zipper, 18.08.2021 21:46
    +5
    С такой игрой угробим деда
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