Битва за группу ЛЧ. Яремчук - в основе Бенфики на матч с ПСВ

Сегодня в 22:00 стартует первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов между «Бенфикой» и ПСВ.
В стартовом составе португальской команды выйдет украинский форвард Роман Яремчук, который в прошлом матче чемпионата Португалии оформил первый гол и ассист в новой команде.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Яремчук: Подержите мое пиво.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.