Битва за группу ЛЧ. Яремчук - в основе Бенфики на матч с ПСВ

Важный поединок для «Орлов» и Яремчука

  • 18.08.2021 21:06
  • 871 просмотр
  • 2 комментария
Битва за группу ЛЧ. Яремчук - в основе Бенфики на матч с ПСВ
© twitter.com/SLBenfica

Сегодня в 22:00 стартует первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов между «Бенфикой» и ПСВ.

В стартовом составе португальской команды выйдет украинский форвард Роман Яремчук, который в прошлом матче чемпионата Португалии оформил первый гол и ассист в новой команде.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 18.08.2021 21:26
    0
    Жоржи Жезуш: Играть будут те, кто проходили предсезонку с Бенфикой. Они лучше готовы к матчам ЛЧ.
    Яремчук: Подержите мое пиво.
    Ссылка
    0667852359
    0667852359, 18.08.2021 21:14
    +1
    Роман держим за тебя кулаки!!!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности