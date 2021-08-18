Битва за группу ЛЧ. Яремчук - в основе Бенфики на матч с ПСВ

Сегодня в 22:00 стартует первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов между «Бенфикой» и ПСВ.

В стартовом составе португальской команды выйдет украинский форвард Роман Яремчук, который в прошлом матче чемпионата Португалии оформил первый гол и ассист в новой команде.