ФОТО. Шахтер показал третий комплект формы. Без эмблемы на внешней стороне

«Шахтер» показал третий комплект формы, которую выполнил новый партнер клуба Puma.

Футболка выполнена в белом цвете, а особенностью является то, что эмблемы клуба нет на внешней (видимой) стороне формы.

Эмблема размещена на тыльной стороне футболки под воротником. Особенностью комплекта является расположение в самом центре названия ФК «Шахтер» индивидуальным шрифтом. При этом традиционное лого Puma находится в центре, что придает баланс дизайну.

Ранее «Шахтер» показал основные комплекты - оранжевый и черный.