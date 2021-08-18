ФОТО. Шахтер показал третий комплект формы. Без эмблемы на внешней стороне

Экипировка выполнена в белом цвете

  • 18.08.2021 20:57
  • 1621 просмотр
  • 1 комментарий
ФОТО. Шахтер показал третий комплект формы. Без эмблемы на внешней стороне
© shakhtar.com

«Шахтер» показал третий комплект формы, которую выполнил новый партнер клуба Puma.

Футболка выполнена в белом цвете, а особенностью является то, что эмблемы клуба нет на внешней (видимой) стороне формы.

Эмблема размещена на тыльной стороне футболки под воротником. Особенностью комплекта является расположение в самом центре названия ФК «Шахтер» индивидуальным шрифтом. При этом традиционное лого Puma находится в центре, что придает баланс дизайну.

Ранее «Шахтер» показал основные комплекты - оранжевый и черный.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Энди Мир
    Энди Мир, 18.08.2021 21:01
    0
    Обычная футболка париматча за 10 гривен, а не форма футбольного клуба. Позорище. И на это идут деньги украинцев? Ахмет поднимай ещё цены , и найми профессионалов.
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