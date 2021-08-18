ФОТО. Шахтер показал третий комплект формы. Без эмблемы на внешней стороне

«Шахтер» показал третий комплект формы, которую выполнил новый партнер клуба Puma.
Футболка выполнена в белом цвете, а особенностью является то, что эмблемы клуба нет на внешней (видимой) стороне формы.
Эмблема размещена на тыльной стороне футболки под воротником. Особенностью комплекта является расположение в самом центре названия ФК «Шахтер» индивидуальным шрифтом. При этом традиционное лого Puma находится в центре, что придает баланс дизайну.
Ранее «Шахтер» показал основные комплекты - оранжевый и черный.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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