В американском городе Цинциннати проходит престижный турнир серии WTA 1000 на хардовом покрытии.
Украинка Даяна Ястремская (WTA 50) во втором раунде встречается с Барборой Крейчиковой из Чехии (WTA 10), сеяной под 9-м номером.
Матч начнется 18 августа примерно в 23:45 по Киеву.
Днем ранее украинская Даяна Ястремская в первом раунде обыграла Кэти Макнелли из США в двух сетах (7:6, 7:6).
Даяна Ястремская – Барбора Крейчикова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Плейер будет добавлен перед началом игры.
Источник — Sport.ua
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